Mala zemlja bez velikih promjena: Plenković će uskoro prešišati i Franju Tuđmana

Mjesec srpanj je nedvojbeno mjesec koji obilježava političku karijeru ponovno izabranog predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića . U srpnju 2016. Plenković je prvi put postao predsjednikom stranke kada je na unutarstranačkim izborima bez protukandidata osvojio 97.823 glasa. Svjesni da nakon kaotičnih mjeseci prve koalicijske Vlade HDZ-a i Mosta koja se u Hrvatskom saboru raspala u lipnju iste godine, u vrhu HDZ-a zaključuju da na predstojećim parlamentarnim izborima mogu pokušati ostati na vlasti samo promičući stopostotno stranačko jedinstvo. I to uz predsjednika koji će osobno biti što različitiji od Tomislava Karamarka. To se i dogodilo te je Andrej Plenković uspio pobijediti Zorana Milanovića kao ponovnoga SDP-ova kandidata za premijera.

Je li samo Plenković dostojan protivnik Milanoviću?

Andrej Plenković od prošle je godine hrvatski političar s najduljim premijerskim stažem otkako su u Hrvatskoj u proljeće 1990. održani prvi demokratski višestranački izbori. U novom četverogodišnjem mandatu na čelu stranke do 2028. Plenković može osigurati i dosad najdulji staž predsjednika HDZ-a čime bi pretekao i njegova osnivača Franju Tuđmana koji je stranku vodio od utemeljenja 1989. do svoje smrti 1999., te Ivu Sanadera koji je na njezinu čelu bio više od devet godina svojevoljno se povukavši u srpnju 2009. Malo tko vjeruje da Plenkoviću neće i to uspjeti.

Nakon niza izbornih pobjeda, u stranci nema nikakvih oponenata, dok parlamentarna i izvanparlamentarna oporba sve više djeluje kao nužni ustavni dodatak hrvatskom demokratskom višestranačkom sustavu. Bez ideja, lidera i organizacije kako nakon 2000. i 2011. treći put doći na vlast u zemlji. Jedini je Plenkovićev politički suparnik predsjednik Republike Zoran Milanović, ali niti je Milanović htio dati ostavku kako bi se uistinu kandidirao na ovogodišnjim parlamentarnim izborima, niti će se Plenković kandidirati na skorim predsjedničkim izborima kako bi pokušao pobijediti Milanovića. Nova-stara potpredsjednica HDZ-a Zdravka Bušić smatra da aktualnog šefa države na izborima može pobijediti samo aktualni šef Vlade.

No, Andrej Plenković takvu je mogućnost odmah odbacio jer, za razliku od Zorana Milanovića, on, kako ističe, ne može biti sve u isto vrijeme. Možda bi mogao kada bi se odlučio s mjesta premijera natjecati za položaj predsjednika Republike, ali njihov zasad jedini formalni izborni dvoboj, onaj iz 2016. neće dobiti ekstenziju. Pritom Plenković najavljuje pobjedu na predsjedničkim izborima onog kandidata (ili kandidatkinje) koji dobije HDZ-ovu podršku.

Ne dogodi li se to, stranka Andreja Plenkovića ima mirnih četiri godine vlasti s većinom u Hrvatskom saboru i Vladom koja unatoč sudjelovanju Domovinskog pokreta u njoj, nije ništa manje HDZ-ovska od one prije četiri ili trideset i četiri godine. U svakom je od ovih slučajeva određuje stranka koja je dominantno odredila hrvatsku politiku i društvo od 1990. do danas. Mada se poziva na baštinu Franje Tuđmana, Andrej Plenković je današnji HDZ posve prilagodio sebi, i osobno, i politički, što je i logično želi li mu i dalje kao lider određivati pravac djelovanja na vlasti. Birači su ga, što unutar stranke, što na izborima za Hrvatski sabor, tri puta zaredom podržali pri čemu u HDZ-u dva puta nije niti imao alternativu, dok mu je alternativa u zemlji, ponajprije predvođena SDP-om svaki put krahirala s uvijek drugim predsjednikom. Tko god bio sljedeći čelnik SDP-a više je izgleda da će pripomoći samom Plenkoviću, nego li svojoj stranci.