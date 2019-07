Kolinda Grabar Kitarović zbog Škore sriče ćirilicu s politički netalentiranim Penavom. Opasno

Iako se čini da će se najveća bitka na predsjedničkim izborima voditi između predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović i bivšeg premijera Zorana Milanovića, aktualna šefica države u biti mora ograničiti popularnost Miroslava Škore, a to može samo njemu zdesna. Zato i podržava vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu u opasnom povezivanju dviju različitih stvari...

I to upravo na račun podrške Kolindi Grabar Kitarović koja je u Miroslavu Škori, a ne u bivšem SDP-ovu premijeru Zoranu Milanoviću dobila najopasnijeg izazivača. Razumljivo jer oboje ciljaju na istu polovicu biračkog tijela, i jer su ih oboje na početku utrke na Pantovčak – Kolindu Grabar Kitarović prije pet godina, a Miroslava Škoru sada – podržala slična imena veoma sličnih političkih stavova.

Premda su i šefica države i prvi čovjek Vukovara morali dati do znanja da se odluka Ustavnog suda treba poštovati i provesti, zapravo zagovaraju prolongiranje unedogled pravo srpske nacionalne manjine na uporabu svoga jezika i ćiriličnog pisma u skladu s gradskim statutom te Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Treba se prisjetiti da je sada osporavane odluke o uporabi jezika i pisma svojedobno donijela HDZ-ova većina u vukovarskom Gradskom vijeću, a da su se dvojezične ploče počele rušiti u vrijeme posljednje SDP-ove koalicijske vlasti u državi. Sada je pak Ustavni sud svojim odlukom ukinuo dio članaka vukovarskog Statuta te zajamčio uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u pojedinim službenim materijalima, ali je šira uporaba dvojezičnosti i dalje u ingerenciji gradskog Vijeća uz stav Ustavnog suda da se ne može tolerirati nikakvo odugovlačenje već treba proširiti zajamčena prava.

Činjenica da dvadeset i jednu godinu nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja 1998. i dalje postoje pravno neriješeni zločini iz rata te da stanovništvo Vukovara, ali i cijele zemlje, trpi nepravdu zbog toga, ima veze samo s lošim djelovanjem nadležnih institucija. U tih dvadeset i jednu godinu stranka Ivana Penave bila je i jest na vlasti trinaest godina i sigurno ima saznanja zašto je to tako. Vukovar je zaslužio ne samo da njegovi stanovnici žive u miru, pravdi i prosperitetu, nego je i zaslužio neusporedivo bolju lokalnu vlast pri čemu je nakon notornoga SDP-ova gradonačelnika Željka Sabe koji se uspio naći iza rešetaka, dobio politički netalentiranog Ivana Penavu iz HDZ-a čija je razina argumentacije često ispod svake razine. U ovih nekoliko godina koliko je na čelu grada, dodatno je antagonizirao situaciju ne učinivši ništa bitno za podizanje kakvoće života u sredini u kojoj uz većinski hrvatski narod živi značajna srpska nacionalna manjina te pripadnici niza drugih nacionalnih manjina. Za uspješno vođenje u ratu stradalog grada, nacionalno heterogenog i s potrebom i mogućnošću da obnovi svoj nekoć impozantni gospodarski status te iskoristi svoj važni prometni položaj, Ivan Penava nema elementarnog znanja ni potrebnih vještina. Usto, stalno zvuči kao da ga instruiraju drugi ili ga koriste za vlastite političke obračune podalje od Vukovara, a puno bliže 'visokoj' politici.

Upravo je ta politika prva adresa za odgovor na pitanje zašto se u Hrvatskoj godinama čeka, a ponekad niti ne dočeka pravda. I to kada je riječ o kaznenim djelima svih vrsta. S druge strane, politika – i nacionalna i lokalna – mora učiniti sve kako bi se posljedice rata – što prije sanirale, osobito u smislu normalizacije života i pomirenja među ljudima bez čega niti nema završetka konflikta. Zločin prema Vukovaru i svim njegovim stradalnicima zločin je koji su počinili konkretni pojedinci s političkim i vojnim nalogom srbijanskog režima Slobodana Miloševića i svih njegovih pomagača i izvršitelja. Jedan je od apologeta te agresije bio i aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kojega je hrvatska predsjednica prošle godine primila u službeni posjet, a što joj danas zamjeraju oni koji su je u početku zdušno podržavali. Sada podržavaju Miroslava Škoru te Kolinda Grabar-Kitarović želi li ostati na Pantovčaku mora spriječiti veći odljev glasova prema svom izazivaču s desnice. No, ovako se može dogoditi da se baš ona Škori nađe zdesna i to je, po svoj prilici, razlog predsjedničine potpore Ivanu Penavi. Bit će toga još kako ankete budu otkrivale nove podrške vodećim kandidatima na predsjedničkim izborima. I kako dio HDZ-a u njenu eventualnom porazu bude vidio i poraz Andreja Plenkovića.