Spolni odgoj u školama: od preventivnih programa do dopunskih sati. Gdje je tu hrvatski kurikulum?

Najdulje iskustvo sa seksualnim odgojem u školama imaju Šveđani i Švicarci, Nijemci su ga uveli tri godine prije Francuza, u Japanu se on svodi na tumačenje toga što su mjesečnica i ejakulacija, a pod utjecajem pokreta #MeToo roditelji u Južnoj Koreji kreću u borbu za suvremeniju poduku bez objašnjavanja toga da je za silovanje kriva djevojka jer na spoju nije platila večeru, pa dečko traži nešto zauzvrat

Potaknuta kampanjom #MeToo, korejska se javnost sada digla na noge. Predsjednik Moon Jae-in pozvao je policiju da istraži dojave o seksualnim zlostavljačima među poznatim i utjecajnim ljudima, uključujući zabavljače i jednog svećenika. No mnogo značajnija je činjenica da je kampanja pokrenula lavinu zahtjeva za izmjenom arhaičnog kurikuluma seksualnog odgoja u školama.

Učenici ga imaju od petog osnovne do kraja srednje škole, 15 obaveznih sati godišnje, ali sve se uglavnom svodi na površne savjete o suzdržavanju od ispunjavanja seksualnih želja, pa ne čudi to što 16-godišnjak na portalu Naver pita kolike su šanse da njegova djevojka ostane trudna jer je umjesto kondoma koristio plastičnu vrećicu. Škola im ne daje osnovne informacije o zaštiti, još manje o tome što je to seksualno uznemiravanje i kakav bi trebao biti zdrav bračni život, žale se zagovornici reforme.

Dopunska nastava iz seksualnog odgoja, zašto ne?

Umjesto da o tome čuju u školi, klinci traže odgovore na YouTubeu i pornostranicama. Zbog rastućeg seksualnog nasilja u društvu, uključujući škole u kojima se ono trostruko povećalo u zadnje tri godine, a svaka tri dana intimni ili bivši partner ubije jednu ženu u Južnoj Koreji, roditelji sve češće šalju djecu na privatne satove seksualne poduke. Ako može obvezna dodatna nastava matematike ili kemije u privatnim učilištima (hagwon) da se položi matura, zašto ne i hagwon za seksualnu poduku?