Kako su Kolinda i Justin u moj dom umalo unijeli kaos: Love is all we need

Svakog dana, premda nismo Justin i Kolinda, moja supruga i ja razvijamo zajednička stajališta i raspravljamo o kanadsko-hrvatskim odnosima, kaže tportalov komentator analizirajući susret u kojem navodno konzervativna političarka promovira liberalne vrijednosti u Kanadi, dok miljenik liberalnog svijeta lovi glasove za predstojeće izbore u većinom konzervativnoj hrvatskoj zajednici

Utemeljene su na drugačijim osnovama, pri čemu je Kanada pravi svjetski eksperiment. Zemlja je to bez ujedinjujuće nacionalne mitologije. Malo je tamo novih spomenika državnicima i novih nacionalnih odlikovanja i počasti imenovanih po njima. Posebna je to zemlja u kojoj se ne teži jednoj, jedinstvenoj unificirajućoj kulturi i sjećanju. Postnacionalna zemlja različitosti. Prostor izrazito raznolikih priča, života i sudbina. U tom se liberalnom društvu nalaze potresne i teške sudbine ljudi koji su povijesno živjeli na toj zemlji, da bi im njihova zemlja u krvi bila oteta, a čast i ponos zauvijek oduzeti. Zemlja je to i avanturističkih sudbina ljudi koji su u prošlosti došli iz Škotske i Francuske, potaknuti neodoljivim zovom zapada te neistraženih prostranstava i prirodnih bogatstava. Društvo je to u koje ljudi i danas u potrazi za boljim životom dolaze iz Hrvatske, Somalije i Sirije. Rame uz rame, svi oni grade novu zemlju, novi svijet u punom smislu te riječi. Kanada je veliki eksperiment čiji je konačan uspjeh poprilično neizvjestan.