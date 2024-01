Politika MI protiv NJIH radi i u Zagrebu i u Calgaryju: Što možemo naučiti od Kanađana?

Ipak, psovka na javnom mjestu uvelike odudara od pristojnosti Kanađana. Društvo je to u kojem je učtivost ponekad dovedena do 'nepodnošljivosti', a kršenje pravila (bez obzira na njihovu smislenost) smatra se potpuno neprihvatljivim. U nekim je saveznim državama, recimo, na ulici zakonski dopušteno pušiti crack, ali ne i popiti pivo. Naljepnica je znak društva čije norme i vrijednosti nagriza rastuća polarizacija. Premda puno mlađa, time i ranjivija, hrvatska demokracija može puno toga naučiti iz kanadskog primjera i u izbornoj godini spriječiti neke od izrazito negativnih pojava koje prate ovaj globalni politički trend.

Strah i mržnja - kontrola

Poticanje političke polarizacije svjesno je djelovanje političkih snaga u gotovo svim zapadnim demokracijama – argumentirano, uključivo i pomirljivo postaje gubitnička pozicija. Političke stranke većinom računaju na svoje birače promicanjem dva osnovna negativna emocionalna obrasca – straha i mržnje. Znanstvene psihološke spoznaje ukazuju na to da su upravo ove emocije sredstva kontrole ponašanja. Brojne su mogućnosti korištenja straha te se on jednako učinkovito primjenjuje na ugrozu od liberalnih i konzervativnih vrijednosti i praksi. Mržnja je još opasnija emocija i političari je olako usmjeravaju prema vjernicima, ateistima, pripadnicima drugih naroda, seksualnih manjina, migrantima… Sve navedeno služi tome da se nađemo u situaciji MI protiv NJIH. Kada tome dodamo da je većina naših socijalnih interakcija prebačena na društvene mreže i internet, idealna igrališta za igru na jedan gol ili koš i to uvijek s onima koji misle kao mi, ne trebaju čuditi naljepnice protiv premijera u Calgaryju, napadi kalašnjikovom u Zagrebu, prijetnje smrću onima koji misle drukčije od nas ili onima koji imaju drugu boju kože.