HDZ je slab u najvećim gradovima, oporba još slabija: Jedini pobjednik lokalnih izbora mogao bi biti - koronavirus

Uvjerivši lani relativnu većinu birača u to da je njegova Vlada pobijedila koronavirus, Andrej Plenković je na čelu HDZ-a uvjerljivo pobijedio i suparnike na parlamentarnim izborima. Godinu dana kasnije koronavirus je sve samo ne pobijeđen te bi i na lokalnim izborima mogao imati zadnju riječ…

U tjednu u kojem će Vlada raspisati lokalne izbore Hrvatska će prijeći granicu od ukupno tri stotine tisuća oboljelih od koronavirusne bolesti, dok je već prijeđena granica od 6.300 preminulih. Državno izborno povjerenstvo na čijem je čelu predsjednik Vrhovnog suda u odlasku Đuro Sessa objavilo je preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu, od rada izbornih tijela do prikupljanja potpisa birača te nema nikakve sumnje da će se ovogodišnji lokalni izbori održati u znatno težim epidemiološkim uvjetima nego li prošlogodišnji parlamentarni. No, lani je situacija s pandemijom uvelike utjecala na izborne rezultate na način da je HDZ iskoristio svoje vođenje zemlje na početku njezina širenja uvjerivši birače u ispravnost odluka i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, i same Vlade. U strahu od širenja nepoznate bolesti javnost je reagirala iznadprosječnim povjerenjem prema aktualnoj vlasti osjetivši popriličan optimizam usred krize te zaključivši da su HDZ i Andrej Plenković jamstvo sigurnosti zemlje. Iako je još u ožujku 2020. SDP u ispitivanjima javnog mnijenja bio ispred HDZ-a na valu pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, na samim je izborima doživio debakl što nije čudno s obzirom da ga vodili Davor Bernardić i mentori.