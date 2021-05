Gadi vam se bahati susjed? Njegov glas vrijedi koliko i vaš. Pa vi vidite hoćete li na izbore

Sjetite se najodbojnijeg susjeda koji vam se u širem susjedstvu uistinu najviše gadi. E taj, baš taj, vjerujte mi, sigurno će izići na izbore, na kojima će njegov glas vrijediti u dlaku jednako kao i vaš. Osim u slučaju da vi ne odete do birališta: tad će se taj vaš neodaziv pribrojati upravo njegovu jasnom i zvonkom glasu

Hajde da se i meni to jednom dogodi, to da mi termin kolumne ne pada na izborno šutljivu subotu, pa da mogu agitirati do mile volje! A agitirat ću sad, ovom svojom slabašnom snagicom i mikroskopskim utjecajčićem, samo za jedno: iziđite na izbore, ljudi, za boga miloga!