Depresivni dječaci i anoreksične djevojčice su među nama, ma koliko šutjeli o tome. Želite im pomoći? Za početak, ukinite prosjek ocjena

Kada imate 13 godina i ne osjećate se dobro u vezi sebe i života, vrlo važnu ulogu u poboljšanju vašeg stanja može odigrati škola. U našim se školama pitanje mentalnog zdravlja djece i mladih, kao dijela zdravstvenog odgoja i obrazovanja, uvelike zanemaruje. Hrvatsko se obrazovanje zapravo ovim pitanjem uopće ne bavi. Štoviše, može se dokazati da škola pridonosi psihičkim poteškoćama učenika, i to prije svega licemjernim usmjerenjem na uspjeh najočitiji u utrci za ocjenama.

Škola u kojoj je važno imati 5,0 ne može biti zaštitni faktor mentalnog zdravlja. Baš kao što to ne može biti ni škola koja je usmjerena isključivo na kognitivno, i to u 17 obveznih predmeta, i u kojoj ne postoji prostor izbornosti učenika. Premda izrađeni u okviru Cjelovite kurikularne reforme, dokumenti međupredmetnih tema Zdravlje i Osobni i socijalni razvoj, kojima se obrađuju pitanja mentalnog zdravlja, neće zaživjeti u hrvatskim školama, baš kao što neće ni ukidanje prosjeka zaključnih ocjena - najbesmislenije mjere postignuća učenika u povijesti obrazovanja. U opsesiji Ministarstva obrazovanja tabletima, digitalizacijom, ideološkim sukobima o nastavi povijesti i lažnoj brizi za ono što mladi ljudi čitaju izgubila se ideja o tome čemu zapravo služi obrazovanje, a to je da se mladi ljudi osjećaju dobro u svojoj koži te da mogu i znaju pomoći drugima.