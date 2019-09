Vrapče ima novu šeficu: Za tportal otkriva koliko su česta samoubojstva u bolnici, vežu li pacijente te kako se 'žuta kuća' na rubu grada pretvorila u modernu kliniku

Početkom rujna Klinika za psihijatriju Vrapče dobila je novu ravnateljicu - Petrana Brečić postala je prva žena na čelu ove ustanove koja za dva mjeseca slavi 140 godina postojanja. Brečić je na ovu funkciju došla nakon što je u ožujku preminuo dotadašnji ravnatelj Vlado Jukić, čije je djelovanje 'žutu kuću' na rubu grada transformiralo u modernu psihijatrijsku kliniku i koji se zdušno borio za to da s psihičkih bolesnika skine stigmu te da ih se ne naziva luđacima. Brečić je u intervjuu za tportal otkrila tajne klinike koja je poput malog grada, a progovorila je i o samoubojstvima u bolnici, bjegovima i agresivnim ispadima pacijenata

Brečić je počela raditi u Vrapču prije 25 godina i do ravnateljske funkcije prošla je sve stepenice. Od specijalizacije, vođenja Zavoda za afektivne poremećaje - depresiju i bipolarni poremećaj raspoloženja do pomoćnice ravnatelja, zamjenice ravnatelja... Poznaje Vrapče iz svih rakursa.

Brojni su razlozi za to i mogli bismo dugo govoriti o njima. Dijete od 14, 15 godina nema razvijenu ličnost i razvijene sustave obrane. S jedne strane, adolescencija je često bremenita osjećajem praznine jer iz identiteta djeteta morate prijeći u identitet odrasle osobe. To znade biti bolno i u kliničkoj praksi te slike često nazivamo adolescentnim krizama. Od toga ne možemo ekstrapolirati cjelokupni društveni milje, koncepte životnih skriptova i načine života koji svemu tome mogu pridonositi. Slabo emocionalno komuniciramo.

To je velik problem. Broj suicida u ukupnoj populaciji varira iz godine u godinu i obično se kreće između 500 i 700, no ipak je utješno to što se od 1995. godine bilježi trend pada broja suicida. Broj osoba koje su izvršile samoubojstvo u nekim je godinama veći nego što je broj poginulih u prometu, i to je velik problem. U prosjeku se dnevno ubije dvoje ljudi. Posebno je zabrinjavajući porast broja suicida u mlađoj životnoj dobi, do 25. godine.

Na stranu političare, ovih dana objavljen je iznimno zabrinjavajući podatak. Stopa suicida u prošloj godini porasla je za pet posto, no stopa suicida među djecom i mladima do 25 godina za čak 45 posto. Što se događa?

Ne. (smijeh) Znate zašto? Prof. Jukić imao je golemo iskustvo te znanje i utjecaj. Bio je veliki autoritet i njegova se riječ uvažavala. On je puno ljudi iz politike vrlo dobro poznavao, puno bolje nego ja, pa mi doza pristojnosti onemogućava da se upuštam u analizu ljudi koje osobno ne poznajem. Znam samo ono što rade i što govore, a to je često u funkciji njihovih uloga te ne pokazuje njihovu pravu osobnost. Osim toga, kada psihijatar komentira nečiju osobnost, to može imati sasvim drugačiju konotaciju od uobičajenih komentara, a bez poznavanja i analize uopće ne mora biti u pravu. Prof. Jukić sve je njih dobro znao te je govorio vrlo pametno i promišljeno, ali prof. Jukić je prof. Jukić. Jedinstvena osoba u povijesti hrvatske psihijatrije.

Počevši od vremena tranzicije do današnjeg socio-ekonomskog ustroja, promjene u društvenom kontekstu događale su se nevjerojatno brzo, a mladi nisu dobili drugi način na koji će se razvijati u emotivnom pogledu. Oni žive u svijetu u kojemu se proklamira i podržava kompetitivnost. No ne ona zdrava komponenta kompetitivnosti koja nas tjera da budemo bolji, nego ona koja se manifestira kroz paradigmu obvezatnog uspjeha , a koji podrazumijeva brigu jedino o sebi, uz krajnju bezosjećajnost za druge. Nisu važni drugi, proklamira se koncept individualizma do apsurda – jedino si važan sam sebi. No bez emocionalne interakcije nema spoznaje ni vlastite vrijednosti; nema primanja jer nemamo čime primiti, niti ima davanja jer ne znamo što bismo trebali dati. To su širi problemi koji zasigurno nadilaze elaboracije samo iz rakursa psihijatrije.

Često volim kazati da ne govorimo emocionalnim jezikom, a kada i govorimo, teško razumijemo emocionalne jezike drugih ljudi. Slabo nas uče tome. Mladi ljudi u suvremenom društvu baštine nevjerojatne tehnološke mogućnosti, a to znači, prevedeno na jezik psihijatrije, drilanje do neslućenih razmjera određenih neuronalnih krugova u mozgu, dok druge slabo ili nikako ne upotrebljavamo. Djeca zapravo u emocionalnom razvitku velik dio vremena komuniciraju s aparatima , a ne treba biti psihijatar kako bismo zaključili da zvuči apsurdno to da emocionalnost učimo preko računala ili aparata. Djeca su sama, slabo komuniciraju, roditelji imaju premalo vremena za njih. Obitelji su razorene. Pritom mi nije na pameti moralizirati o značenju obitelji i sučeljavati ga s današnjim proklamiranim konceptima krajnjeg individualizma. Ipak, lišeno svih moraliziranja i svjetonazorskih predznaka, moramo znati to da je obitelj doista mjesto na kojem dijete prvo razvija osjećaj sigurnosti kroz osjećaj pripadnosti.

Južina može utjecati, kao i bilo koji drugi čimbenik koji nam se čini beznačajan. Međutim, južina može dekompenzirati samo nekoga tko već ima neki poremećaj ili barem neku vulnerabilnost, ona može biti okidač. Sama po sebi nikoga neće dovesti na psihijatriju, no ako netko ima neku predispoziciju, može se i to dogoditi. Preko noći bude između pet i 10 prijema. To su komplicirani prijemi, nitko noću ne dolazi tek tako.

Bolnica radi 24 sata i mi imamo hitni prijem, a prvi smo davne 1993. oformili odjel urgentne psihijatrije na koji po prirodi stvari ide najveći broj hitnih prijema. Dnevno imamo od 20 do 25 prijema. No ima dana kad ih je 40, a ima i kad ih je 15.

To je koncept suvremene psihijatrije. I općenito trend u medicini, i to ne samo iz financijskih razloga, već, konkretno u psihijatriji, osuvremenjivanja svih psihijatrijskih procesa. Baratamo puno potentnijim lijekovima, suvremenijim metodama liječenja i brojnim terapijskim tehnikama, istovremeno svjesni toga kako se optimalni rezultati postižu kada se bolesnik što duže zadržava u svom prirodnom okruženju. To naravno ne znači da se svi pacijenti mogu liječiti tako. Hospitalizacija i danas predstavlja nužnost kod brojnih pacijenata. No trudimo se da ona traje što kraće.

Ponekad, u incidentnim situacijama, događaju se i ozljeđivanja. Nitko od nas nije završio medicinu, niti višu i srednju medicinsku školu, da bi doživljavao takve stvari, da bi dobivao batine. Bili bismo sretni kada toga ne bi bilo, no kao ljudi, a posebice kao psihijatri, svjesni smo toga da se rizik nikada ne može svesti na nulu. Imali smo napade na liječnike, ne samo prijetnje jer su one vrlo česte i na njih gotovo i ne reagiramo, već ozljeđivanje liječnika i sestara, posebno tehničara. Na intenzivnim odjelima tijekom godine ponekad se događaju razbijeni zubi, razbijene naočale, lomovi ruku naših tehničara i sestara. Nažalost, to se smatra dijelom našeg posla, a za njega vas nitko ne priprema. Ipak, napravio se određeni iskorak te zaposleni u psihijatrijskim bolnicama imaju status službenih osoba.

Jesu. Nažalost, naš posao nosi određenu razinu rizika. Ako znamo da radimo s ljudima koji zbog svojih bolesti imaju poremećaje ponašanja, onda je potpuno razumljivo to da će se ponekad dogoditi i incidentna situacija. Imali smo puno fizičkih napada na naše osoblje, a to je problem koji teško možemo riješiti i koji teško proživljavamo. Sasvim odgovorno mogu reći, a godinama radim u ovoj bolnici, da djelatnici rade marljivo i profesionalno te u svim postupcima pokušavamo zaštititi i bolesnike i sebe.

Ponekad dođu ljudi koji stvarno nisu za hitnu službu, a svatko tko dođe, mora biti obrađen. No preko noći su to obično hitni slučajevi koji dolaze kolima hitne pomoći, često u pratnji policije.

Nemamo je. Imali smo zaštitare neko vrijeme, ali više za krug bolnice jer se svašta događalo nakon što smo je otvorili prema van. No nismo imali zaštitare po odjelima. Znate li koliko bi ih trebalo?! To je nemoguće.

Stoga puno radimo na edukaciji djelatnika u provođenju raznih deeskalacijskih tehnika i općenito savladavanju komunikacijskih vještina. Ponekada se u okviru postupanja s tako agresivnim pacijentima znaju dogoditi neželjene situacije, ozljeđivanje pacijenta ili tehničara. To su situacije incidentnog karaktera koje se ponekad i dogode i koje zbog promptnosti ne možete u potpunosti kontrolirati. Teško je to razumjeti onima koji nisu vidjeli kako na odjelima hitne psihijatrije izgledaju pacijenti u akutnom i agresivnom pogoršanju.

Hvala na tom pitanju. Riječ je o teškoj temi za psihijatre. Kada odlučujemo upotrijebiti institut prisilne hospitalizacije, to ne možemo napraviti po nekom osobnom nahođenju. Postoje vrlo čvrsti faktori i uzusi za to kada se osobu može prisilno hospitalizirati. Ona mora biti opasna za sebe i druge. To je težak moment, no nažalost postoje situacije u psihijatriji u kojima morate fizički sputati pacijenta kako biste spriječili da se napravi još veća šteta. To što bi nama netko razbio prozor najmanji je problem. Što ako udari drugog pacijenta ili nekoga ubije ? Ne radimo to jer nam se netko ne sviđa ili iz nekog disciplinskog razloga. Svi postupci prisilnog liječenja i upotreba mjera prisile strogo su definirani zakonom, postupnicima i podložni raznim kontrolama.

Što s bjegovima? Svako malo se prijavljuje nestanak pacijenata iz Vrapča.

Pokušavamo, bez obzira na to što radimo i s teškim kategorijama bolesnika, ne biti zatvor. To nije intencija psihijatrijske struke. To i nismo i radimo sve da se ne pretvorimo u totalitarnu ustanovu. Nama bi, zbog naše sigurnosti, bilo najlakše zaključati sve, da nitko ne izlazi. Jer tada bismo bili jedino sigurni da nitko neće samovoljno napustiti liječenje. No to se ne bi zvalo liječenje. Naši liječnici procjenjuju kada netko može sukladno svom stanju otići u šetnju, odnosno u krug bolnice, ili dobiti izlaz za vikend, a kada to zbog psihičkog stanja nije dozvoljeno. Oni pacijenti koji potpišu svoj pristanak boravka u bolnici i koji su smješteni na otvorenom odjelu mogu i otići kad žele.

Jako rijetko pobjegne netko sa zatvorenog odjela. Zna se dogoditi da odu oni pacijenti koji su ionako imali dozvolu za šetnju. Zbog toga nam se prigovara, a ja bih na to odgovorila - istina je, ne očekuješ da pacijent odluta, no nitko ne očekuje ni to da ih danima, mjesecima držimo zatvorene i da ih se ne pušta van, da žive kao u kavezu. Preporuka je Vijeća Europe da se i najteži pacijenti trebaju dnevno prošetati u pratnji tehničara. To je uvijek rizik, ali mi nosimo taj rizik.

Dakle, vi ste u pat-poziciji - nije dobro ako sputavate pacijente, a opet nije ni ako se događaju bjegovi.

To je nezavidna pozicija psihijatrijske struke - da nikada ne valja i da ste, otprilike, uvijek nekome krivi. Kad pustite nekoga ili kada ga ne pustite; ovisno o ishodu. Zato se držimo pravila struke i procjenjujemo kada netko može izaći. Procjenjujemo uz najmanji mogući rizik. No procjena je procjena, a rizik nikada nije nula. Općenito, ne samo u psihijatriji, već i u društvu, zamjetne su dvije vrste reakcije na neželjenu situaciju - kada se dogodi ekscesna situacija, naša prirodna reakcija jest da odmah nađemo krivca (naravno, izvan sebe), a druga da odmah poduzmemo sve moguće i nemoguće akcije kako bismo anulirali rizik da se to ponovi.

No krećemo od krive premise. Rizik ne može biti nula. Rizik da se sruši avion nikada nije nula, a mi se ipak vozimo. Zbog jedne incidentne situacije ne želimo se pretvoriti u kaznionicu. Ali to ne znači da nam svaka incidentna situacija nije poticaj da budemo bolji i da se uvijek preispitujemo. Pretjerana sigurnost, lakonsko odbacivanje kritika i izostanak propitivanja nisu zalog za bilo kakav napredak.

Koliko je samoubojstava kod vas u bolnici?

U svjetskim razmjerima prosjek je pet do 10 suicida u ovakvim bolnicama. Mi imamo dva, tri godišnje. Dugo sam se bavila i bavim problematikom suicida i znam kako ih je naprosto nemoguće spriječiti sve, pa i one u bolnici. Ima jako puno situacija u kojima nikako ne možete prepoznati da će se to dogoditi. Nismo vidoviti i nismo vračevi. Radimo na temelju našeg znanja, iskustva i različitih pomagala poput testova. Nekada se zna dogoditi da cijeli terapijski tim to ne može predvidjeti. To su za nas terapeute teške situacije.