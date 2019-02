Čudi vas nagradna igra za povećanje grudi? Zaboravili ste: Seksizam i turbofolk su temeljni stupovi hrvatskog društva

Nema u nagradnoj igri jednog zagrebačkog turbofolk radija, koji slušateljici 'ravnoj kao daska' daruje operaciju povećanja grudi, ništa opasno - to može iznenaditi samo nekoga tko vikendom navečer nije kročio ulicama hrvatskih gradova, kaže komentator tportala. U Hrvatskoj je, zaključuje, danas opasno biti svoj i prirodan, a još je opasnije, u društvu onih koji imaju hupsere, imati dasku u glavi

Nagradna igra jednog zagrebačkog turbofolk radija koja nudi obećanje da će netko iznad 18 godina od ravne daske doći do hupsera uspjela je i prije nego što je neki kirurg skalpelom zarezao mlado žensko tijelo. Štoviše, možda do tog reza nikada neće ni doći, ali već je sigurno da se o samom radiju piše i govori puno više nego što bi se moglo platiti višegodišnjim budžetom za reklamiranje. Bilo bi, doduše, zanimljivo da je radio pozvao sve one hrabre hrvatske muškarce na plastičnu operaciju povećanja spolovila pod sloganom: Tražimo najkraću hrvatsku kobasicu ili od mini hrenovke do kulena.

Uspjeh je ove kampanje usmjerene ženama bio gotovo siguran jer u toj nagradnoj igri nema baš ničega što bi bilo provokativno, kontroverzno i drukčije od onoga što živimo. Štoviše, nagradna se igra oslanja na nekoliko temeljnih stupova hrvatskog društva 2019.: seksizam, prijetvornost i turbofolk.

Turbofolk Hrvatska i turbofolk Srbija ruku pod ruku

Možemo se malograđanski iščuđavati nad seksizmom sadržanim u riječima daska i hupser te naivno čekati široku društvenu osudu korištenja ovih riječi u javnom prostoru. Uzalud. Ovdje se protiv seksizma ne bori, već se on sustavno promovira i potiče od vrha društvene ljestvice do dna. Zna to svaka djevojka od viših razreda osnovne škole do fakulteta kad joj ostarjeli profesor stavlja ruku na koljeno i počinje s 'Kolegice, vaše znanje nije na razini, ali možemo to…'. Zna to i svaka medicinska sestra nakon što ministar zdravstva svojem kolegi kaže: 'Lako je tebi kad ti je medicinska sestra tako mlada i lipa.' Zna to i svaka menadžerica ili poduzetnica koju se u radu mjeri dvostrukim mjerilima. Najčešća je mjera kolika je 'daska' i koliko je kratka suknja što je nosi.