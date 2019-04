HDZ do kraja tjedna predstavlja kandidate za europske izbore. Pobrojali smo tko još nije otkrio svoje adute

Do kraja tjedna vladajući HDZ trebao bi konačno predstaviti svoju listu kandidata za izbore za Europski parlament. Prema svemu sudeći, to bi se moglo dogoditi svega nekoliko dana prije isteka roka za predaju kandidatura Državnom izbornom povjerenstvu. No nije HDZ jedini koji još nije otkrio svoje adute za birališta

HDZ će svoju listu predstaviti javnosti najvjerojatnije u petak, no zasad nije procurilo nijedno ime. Poznato je to da je Mladež HDZ-a predložila Karla Resslera te da se, zbog čestih nastupa u zadnje vrijeme, spekulira da bi na njoj trebao biti i saborski zastupnik Tomislav Sokol. Da bi lista trebala biti poznata najvjerojatnije do kraja tjedna, najavio je u ponedjeljak i glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kazavši da sve ovisi o Nacionalnom vijeću, središnjem tijelu koje donosi tu odluku.

Iako stranke i neovisne liste imaju rok do 9. travnja, odnosno sljedećeg utorka, za predaju lista Državnom izbornom povjerenstvu, nije HDZ jedini koji je nije još uvijek predstavio javnosti. Među onima koji potencijalno konkuriraju za mandat u Europskom parlamentu je i START Dalije Orešković. Nije poznato kada bi trebali predstaviti javnosti svoja imena, no zna se da će se na listi na drugom mjestu naći bivši SDP-ovac Bojan Glavašević. I suverenisti čekaju Imena nisu predstavili ni Hrvatski suverenisti koji okupljaju Hrvatsku konzervativnu stranku, Hrast, HSP AS te inicijative Istina o Istanbulskoj i Hrvatski bedem. Listu će predvoditi aktualna europarlamentarka Ruža Tomašić, a zna se da će na njoj biti i vukovarski branitelj Predrag Peđa Mišić. U ponedjeljak bi listu trebali predstaviti i Neovisni za Hrvatsku, a na izbore izlaze u koaliciji s HSP-om. Na press konferenciji u utorak Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović otkrili su da će na njoj biti HSP-ov predsjednik i gospićki gradonačelnik Karlo Starčević.

Potpunu listu još nisu predstavili ni Reformisti, iako se zna da će je predvoditi čelnik stranke i varaždinski župan Radimir Čačić. Za vikend bi cijelu listu, koju će predvoditi Ivica Puljak, trebali predstaviti i u Pametnom. Samostalno će na izbore i SDSS, koji još mora otkriti svoju listu. Ranije se spekuliralo o njihovom zajedničkom izlasku na izbore s HNS-om, no taj je dogovor propao. Potpise za svoju neovisnu listu prikuplja još i sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić, a u ponedjeljak je dobio podršku saborskog zastupnika Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića. Ipak, većina velikih igrača kojima predviđaju mandate već je objavila imena na listi. Prvi je to sa svih 12 imena napravio SDP. Još krajem siječnja otkrili su koji će se ljudi naći na njoj, a prije koji tjedan i da će je predvoditi Tonino Picula. Osim njega, na listi su europarlamentarka Biljana Borzan, saborski zastupnici Predrag Matić, Joško Klisović, Romana Jerković, predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras te Ranko Ostojić, kao posljednji na njoj. Puno bure stvorilo se i oko bivše SDP-ovke Mirele Holy, koja je na 11. mjestu. SDP-ovci su već najavili da će predati listu DIP-u u ponedjeljak u 9 sati.

Listu je protekli vikend predstavio i Živi zid. Nju predvodi glavni tajnik stranke Tihomir Lukanić, a od poznatijih imena na njoj su profesor Ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić, ugledni neurokirurg Dinko Štimac i bivši sindikalac Zvonko Šegvić, dok je na posljednjem mjestu predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić. Prvo su pak okrupnjavanje uoči izbora započeli u Amsterdamskoj koaliciji. Koalicija koja je startala s GLAS-om i IDS-om proširila se za HSS, HSU, Hrvatske laburiste i Demokrate, a njihova zajednička lista vrvi poznatim imenima. Nositelj joj je istarski župan Valter Flego, a odmah iza njega GLAS-ov je europarlamentarac Jozo Radoš. Na listi su još i ugledni dječji kirurg Zoran Bahtijarević, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja, ekonomski analitičar Damir Novotny, a zatvaraju je predsjednik HSS-a Krešo Beljak te čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. Svoju listu predstavili su i u Mostu. Prvo ime na njoj ono je čelnika Mosta Bože Petrova, a na njoj su još i saborski zastupnici Sonja Čikotić, Ines Strenja, Robert Podolnjak te bivše zastupnice Ružica Vukovac i Ljubica Ambrušec. Listu na posljednjem mjestu zatvara Miro Bulj.