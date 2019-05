Sinčić dao naslutiti svoju zamjenu: Tihomir Lukanić moj je izbor za EU parlament

Iako je po preferencijalnim glasovima dospio na vrh liste Živog zida na europskim izborima čelnik te stranke Ivan Vilibor Sinčić u Europski parlament neće ići. Oglasio se na Facebooku tko bi mogao biti njegova zamjena

Prisjetio se i jedne crtice iz njhovog druženja. 'Kada su prošlo ljeto svi bili na odmoru, on i ja smo biciklirali cijelo ljeto. Od grada do grada, od sela do sela, prošli smo velik dio Hrvatske. I tako se mi vozimo iz jednog malog sela prema Vukovaru, ponoć gotovo, kiša pljušti, mokri do gole kože, mrak, ne vidi se prst pred nosom, a taj čovjek jednom rukom vozi bicikl, dok drugom na mobitelu montira video o svemu što smo prošli taj dan, da objavi istu večer. On nije u Saboru i nažalost, ljudi ga nisu imali priliku upoznati. Želio bih da imate tu priliku. Volim ga kao čovjeka, kao političara i kao prijatelja', napisao je Sinčić.