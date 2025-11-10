Vukovarac pritvoren zbog objava na internetu: Vrijeđao Nicoliera, Hrvate nazvao ustašama

Na svom je profilu Hrvate nazvao "ustašama" i napisao da je "uvijek za balvane spreman" te neprimjereno reagirao na najavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornog spomenika, mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, prenose mediji.

Objava u kojoj je vrijeđao nedavno pokopanog hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera uklonjena je.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su da je 50-godišnjak, hrvatski državljanin, putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove na ćiriličnom pismu kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.