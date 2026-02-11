U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: Cipelarili su ga i skakali po njemu

Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor", ispričao je rođak pretučeng mladća za Burin, dodavši da je 16-godišnjak bio u društvu, ali je tijekom napada ostao prepušten sam sebi.

Napad je snimljen nadzornom kamerom. Na početku snimke vidi se kako mladić sjedi na klupi, nakon čega mu jedan muškarac prilazi i udara ga u glavu. Kada je ustao, bacili su ga na pod i nastavili cipelariti. Više osoba ga je udaralo rukama i nogama dok je ležao na tlu, potom su ga odvukli na drugu stranu ulice i nastavili udarati, posebno u predjelu glave.

U jednom trenutku čini se da 16-godišnjak izgubio svijest, nakon čega su ga dvojica ponovno vukla po tlu. Jedan ga je šamarao po licu i udaljio se, dok ga je drugi okrenuo na bok i ostavio da leži na cesti.