Vozač kamiona napravio 12 prekršaja: Ostao je bez 8090 eura

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da su prometni policajci tijekom nadzora teretnih vozila zaustavili teretnjak s priključnim vozilom, oboje novogradiških oznaka, u vlasništvu tvrtke, a kojim je krećući se u smjeru zapada upravljao 46-godišnjak.

Nadzorom vozila i vozača te njegovog radnog vremena odnosno podataka tahografskog zapisa i kartice vozača utvrđeno je da je 46-godišnjak počinio tri prekršaja vožnje bez umetnute kartice vozača u digitalni tahograf te tri prekršaja prekoračenja dnevne vožnje do jednog sata.