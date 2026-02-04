Banožić u ožujku iznosi obranu, sud nije prihvatio nove svjedoke

Na okolnosti prometne nesreće svjedočio je vještak medicinske struke Davor Mayer k oji je na pitanje odvjetnice Vržine kako objašnjava da je Mario Banožić koji također nije bio vezan sigurnosnim pojasom ozlijeđen dok je Šarić smrtno stradao, kazao je da su ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim opterećenjima mogli značajno varirati.

Na pitanje Banožićeve odvjetnice Ksenije Vržine j e li dobila poruku od Banožićeve supruge, kazala je da ne zna jer je tih dana dobila jako puno poruka.

Supruga poginulog Gorana Šarića, Mirjana Šarić k azala je da okrivljeni Mario Banožić nikada nije ni njoj niti članovima njezine obitelji izrazio sućut ili ponudio bilo kakvu pomoć. Obitelj je dobila djelomičnu odštetu, ali nije znala je li, koliko je i kome novca isplaćeno, rekavši kako te podatke zna odvjetnik.

Odvjetnica je vještaka pitala i o toksikološkoj analizi koja je pokazala 2,06 promila alkohola kod Šarića i njegovoj nesposobnosti za upravljanje vozilom, te ju je zanimalo je li alkohol imao utjecaj na nesreću. Vještak je odgovorio da je konstatirao samo ono što spada u njegovu kompetenciju sudske medicine, dok razmatranja o utjecaju alkoholiziranosti zahtijevaju mišljenje vještaka toksikološke službe.

Svjedočio je i prometni vještak Andrija Repušić koji je na pitanja obrane odgovorio kako je zaključio da je brzina Šarićevog mercedesa vito bila oko 90 kilometara na sat ili nešto manje s obzirom na način izračuna. Također je kazao kako ostaje pri tvrdnji da je Banožić upravljao vozilom s oko 100 kilometara na sat.

Sud nije prihvatio nove svjedoke

Vržina se osvrnula i na iskaz policijskog službenika Dejana Mitrovića, koji je ispitan pred Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima te je tom prilikom naveo da su policajci na mjestu nesreće zatekli i automobil u kojem su se nalazili muškarac i žena, no da taj bračni par nije identificiran zbog hitnosti postupanja i pružanja pomoći.

Obrani su se, kazala je, naknadno javili supružnici Biljana i Mario Skokić, koji tvrde da su upravo oni bili bračni par prisutan na mjestu prometne nesreće, te je obrana od njih uzela izjave.

Predložila je i da se ispitaju kao svjedoci s obzirom da su se toga jutra u vrijeme nesreće kretali osobnim vozilom od Vinkovaca prema Županji i tvrde kako nije bilo međusobnog pretjecanja vozila. Sud je odbio sve prijedloge obrane, uključujući uvrštavanje izjava bračnog para Skokić u spis i njihovo saslušanje.

“Nejasno je i neshvatljivo da su isti očevici, znajući da se dogodila nesreća u kojoj je sudjelovao bivši ministar, ne bi njemu odmah obratili, već su čekali dvije godine da to učine", ustvrdila je sutkinja.

Nastavak suđenja zakazan je za 4. ožujka kada bi Banožić trebao iznijeti svoju obranu. Tužiteljstvo ga tereti da je u studenom 2023. upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji, vozeći neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu unatoč smanjenoj vidljivost zbog magle i pritom udario prednjim dijelom vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač preminuo na mjestu nesreće.