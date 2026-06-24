ZSE: Negativna izvedba u srijedu

CROBEX je oslabio 0,17 posto, a CROBEX 10 pao 0,79 posto. Sektori su imali različite izvedbe. Građevinski indeks ojačao je čak 2,84 posto uz rast svih sastavnica, dok je prehrambeni sektor oslabio 1,09 posto nakon pada cijene Podravke od 3,27 posto koja je dan ranije bila pobjednik dana s 4 posto rasta.

Obujam trgovanja bio je gotovo identičan kao i dan ranije, sa 2,6 milijuna eura prometa u redovnom trgovanju, bez blok transakcija. Polovica dnevne likvidnosti odnosila se na dionice Končara, koji je oslabio 0,98 posto. Visoko likvidna bila su i izdanja Podravke, HT-a i Dalekovoda, uz mješovite izvedbe. Dionicom Spana se od srijede trgovalo bez dividende, zbog čega je cijena oslabila 2,01 posto.