ZSE: Negativna izvedba u srijedu

Srijeda je kao i dan ranije donijela negativnu izvedbu na domaćem tržištu kapitala
CROBEX je oslabio 0,17 posto, a CROBEX 10 pao 0,79 posto. Sektori su imali različite izvedbe. Građevinski indeks ojačao je čak 2,84 posto uz rast svih sastavnica, dok je prehrambeni sektor oslabio 1,09 posto nakon pada cijene Podravke od 3,27 posto koja je dan ranije bila pobjednik dana s 4 posto rasta.
Obujam trgovanja bio je gotovo identičan kao i dan ranije, sa 2,6 milijuna eura prometa u redovnom trgovanju, bez blok transakcija. Polovica dnevne likvidnosti odnosila se na dionice Končara, koji je oslabio 0,98 posto. Visoko likvidna bila su i izdanja Podravke, HT-a i Dalekovoda, uz mješovite izvedbe. Dionicom Spana se od srijede trgovalo bez dividende, zbog čega je cijena oslabila 2,01 posto.
Izdanje CIAK-a također je bilo predmet trgovanja bez dividende, uz vrlo drugačiji ishod; dionica je ojačala 22,86 posto i nadoknadila pad od 15 posto dan ranije do kojeg je došlo uz tek dvije tisuće eura prometa. Sličnu dinamiku imala je i dionice Ingre koja je uz rast od 5,32 posto izbrisala gubitak od utorka. Stoga su najveći pobjednici tek nadoknadili ranije gubitke.
Na negativnoj strani bila je ranije spomenuta Podravka te najveći gubitnik Jadroplov s 6,8 posto pada cijene.
Dobitnik dana CIAK Grupa +22,86% 12,90
Gubitnik dana Jadroplov -6,80% 9,60
CROBEX -0,17% 4,424.31