Prvo smo gomilali zalihe, pa se spremali za karantenu, a sad smo u fazi ograničenog življenja

U panelu odabranih trgovačkih lanaca koji čine oko 60% ukupne maloprodaje robe široke potrošnje, cjelokupna košarica prehrambenih i drogerijskih kategorija zabilježila je vrijednosni rast od od 65 % u drugom tjednu i 46 % u trećem tjednu ožujka ove godine u odnosu na isti period lani

Daleko najveći porast prodaje dogodio se u tjednu od 9. do 15. ožujka kada su trgovački lanci zabilježili u prosjeku 65 % povećanje vrijednosne prodaje ukupne košarice prehrambenih i drogerijskih kategorija u odnosu na isti tjedan prethodne godine. Kupci su tada ušli u drugu fazu potrošačkog ponašanja - fazu pripreme zaliha . Nekontrolirana potražnja dovela je do eksplozije prodaje određenih kategorija. Posljedično, pojavila se prijetnja skakanja cijena, što je (opravdano) rezultiralo Odlukom Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode .

Prva faza predstavlja proaktivno kupovanje s ciljem zaštite vlastite dobrobiti i zdravlja . Ta faza je započela već krajem veljače. 25. veljače potvrđen je prvi slučaj zaraze virusom u Hrvatskoj. I već taj tjedan, od 23. do 29. veljače primijećeni su znatni skokovi vrijednosne prodaje u odnosu na isti tjedan prethodne godine kod određenih kategorija poput konzervirane ribe (+159 %), tjestenine (+114 %), brašna (+108 %) i riže (+97 %) .

Promatrajući tjedan od 9. do 15. ožujka godine u odnosu na isti tjedan prethodne godine porasla je prodaja kategorije brašna za +410 %, riže+ 301 %, praškastih proizvoda za pripremu kolača (kvasac, prašak za pecivo, puding) + 221 %, tjestenine + 210 %, gotovih umaka + 191%. U drogerijskom dijelu asortimana toaletni sapuni zabilježili su rast od 232 %, toaletni papir + 162 %, sredstva za čišćenje toaleta +156 %, dječje vlažne maramice +127 %, higijenski ulošci i potrepštine + 112 %, deterdženti za pranje rublja +103 %, dječje pelene i papirnate maramice + 102 %, sredstva za čišćenje kućanstva +98 %.

Treći tjedan ožujka (16.– 22. ožujka) donio je ublažavanje stopa rasta prodaje radi manjeg odlaska kupaca u trgovine, uz dodatne propisane mjere ograničenja rada maloprodajnih objekata. Međutim, rjeđi odlasci u trgovine nisu rezultirali značajno manjom potrošnjom, već rjeđim, ali većim košaricama. U tom tjednu cjelokupna košarica prehrambenih i drogerijskih kategorija bilježi rast od 46 % u odnosu na isti tjedan godinu ranije. Kategorije koje i dalje bilježe značajne stope raste u odnosu na prethodnu godinu su brašno (+313 %), sapuni (+231 %), prašci za pripremu kolača (suhi kvasac...) + 216 %, riža (+206 %), svježi kvasac (+177 %).

Kupci su tada ušli u treću fazu – fazu pripreme za život u karanteni. U ovom razdoblju u maloprodaji se pojavljuju izazovi u logističkoj opskrbi, otežanim predviđanjem potrebnih količina, kao i očitom pojavom tzv. „out of stock“ situacija na policama kad jednostavno nema dovoljne zalihe u cijelom lancu opskrbe da bi se proizvodi ponudili kupcima. I u tom trenutku kupci traže alternativu, što radi vlastite sigurnosti i pridržavanja propisanih mjera, što radi pronalaženja alternativnih kanala kako bi pronašli proizvode koje trebaju. Kupci sve više otkrivaju mogućnosti i dobrobiti internetske trgovine, a maloprodajni trgovci i lokalni proizvođači okreću se jedni drugima da bi pronašli kvalitetnije odgovore na potrebe svojih kupaca.

Trenutno se nalazimo u petoj fazi - fazi ograničenog življenja. Prema Nielsenovim globalnim analizama, ovu fazu će obilježiti online potražnja, gdje će sve ovisiti o visokim standardima dostave.

Posljednja, šesta faza je za sve građane „svjetlost na kraju tunela“, faza u kojoj se kupci vraćaju u svoju svakodnevicu. Međutim, to će biti jedna nova svakodnevica, u kojoj će kupci stavljati veliki fokus na svoje zdravlje i higijenske navike.

Nova svakodnevica u kojoj će dolaziti do stalnih promjena u lancu opskrbe uz značajan fokus na online prodaju. Rješenje za proizvođače i trgovce nalazi se u brzoj implementaciji tehnoloških rješenja online poslovanja, aplikacija za naručivanje, automatske pretplate i drugim opcijama online trgovine. Zabrinutost koju potrošači dijele u Hrvatskoj i širom svijeta, kao i utjecaj novih načina ponašanja s vremenom će se smanjivati, ali neće u potpunosti nestati. One kompanije koje to što prije prepoznaju i prilagode se novim oblicima potreba ostvarit će uspjeh.