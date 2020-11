Vujčić je rekao da ćemo kune besplatno pretvoriti u eure. Otkrivamo kako će izgledati konverzija kredita i štednje te hoće li građani izgubiti

Nakon što je Nacionalno vijeće za uvođenje eura prihvatilo strateški plan zamjene hrvatske kune eurom, a u ovom trenutku provodi se javna rasprava u kojoj svi relevantni sudionici imaju mogućnost iznijeti komentare, guverner HNB-a Boris Vujčić umirio je javnost riječima da će konverzija kune u zajedničku valutu, jednom kad budemo spremi za njeno uvođenje, biti posve besplatna

No nakon što smo objavili guvernerovu izjavu brojni su nam se čitatelji nastavili javljati s pitanjima što će biti s njihovim kunskim kreditima, štednjom u bankama i novcem uloženim u investicijske fondove. Stoga smo upitali Hrvatsku udrugu banaka (HUB), koju vodi Zdenko Adrović, kakva će točno biti procedura i hoće li naši sugrađani imati kakve dodatne troškove.

Kako sada stvari stoje, konverzija će se provoditi po univerzalnom tečaju od 7,5345 kuna za euro, no to ne mora biti konačan tečaj jer će se on odrediti šest mjeseci prije uvođenja eura.