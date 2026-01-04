Vučić obznanio kad će nafta iz Janafa poteći prema Srbiji: Istovremeno sprema opak plan

Rafinerija u Pančevu trebala bi proraditi u punom kapacitetu do 18. siječnja. Iako srpski predsjednik između redaka priznaje kako je MOL izgledni većinski partner NIS-a, indikativno je raspisivanje natječaja za izgradnju naftovoda između mađarske granice i Novog Sada, koji bi Janaf potencijalno izbacio 'iz igre'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je dio svog nedjeljnog obraćanja medijima posvetio i situaciji s Naftnom industrijom Srbije. Rekao je da će NIS odmah nakon blagdana početi nabavljati i prerađivati naftu, a da će rafinerija u Pančevu početi raditi punim kapacitetom oko 18. siječnja. Iz Janafa su već ranije poručili kako su odmah spremni isporučiti naftu prema Pančevu u punom kapacitetu, s obzirom na to da je američki Ured za inozemnu imovinu (OFAC) privremeno suspendirao sankcije. No, Vučić se više oslanja na MOL, koji pregovara o kupnji ruskih udjela u NIS-u. “Nadam se da će do tada Rusi i Mađari završiti svoj posao”, rekao je Vučić, istodobno izrazivši nadu da će goriva biti sasvim dovoljno za sve potrebe u zemlji, piše Poslovni dnevnik.

Duboko involvirani MOL Dodao je da će već prvog radnog dana NIS platiti za 85.000 tona nafte koja je ostala u Omišlju. "Vjerujemo i da će istodobno naručiti, ako je to moguće, a mislimo da je i tražimo od Naftne industrije Srbije da to učini, još jedan tanker od 140 tisuća tona sirove nafte”, ustvrdio je Vučić. Dok je trajala zabrana uvoza i rafiniranja nafte, u Srbiji je proizvedeno oko 100.000 tona naftnih derivata. Vučić se osvrnuo i na potencijalno MOL-ovo vlasništvo nad NIS-om, rekavši da "dana 23. siječnja Amerikanci očekuju vidjeti sve glavne točke budućeg ugovora između prodavatelja Naftne industrije Srbije i budućeg kupca". Tada, naime, istječe izuzeće od sankcija. No, nije htio jasno odgovoriti je li MOL novi partner. "Ne mogu to reći dok se ne završi cijela konstrukcija, ali nema sumnje da je MOL s Naftnom industrijom Srbije, u suradnji s državom Srbijom, radio na pismu OFAC-u i omogućavanju dobivanja dozvole za rad, koja nam pruža mogućnost dodatne opskrbe sirovom naftom. Vjerujem da će, ako se takve stvari iznesu pred OFAC, oni dati dozvolu. Ako ne, onda će nam opet oduzeti dozvolu za rad”, jasan je bio Vučić.