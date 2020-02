Velike kompanije ulažu popriličan novac u obrazovanje radnika koje će otpustiti - u čemu je zapravo stvar?

Ford Motors je 2019. otpustio 7000 domaćih radnika, a do kraja 2020. najavljuje 12.000 otkaza u Europi. Nakon 4000 otkaza prošle godine Deutsche Bank želi do 2022. smanjiti radni korpus za 18.000 ljudi. General Motors najavljuje postepeno otpuštanje 14.000 zaposlenika. Kamo s tolikim tisućama ljudi na ulici? Jedno od sve popularnijih rješenja je outskilling, prekvalificiranje radnika na račun tvrtke, ali ne zato da ostanu u njoj, nego da potraže sreću u nekoj novoj firmi. I poslodavac i zaposlenik danas znaju da neće zajedno dočekati mirovinu

Da bi se uz male plaće barem neko vrijeme zadržali kod njih, obje korporacije takvim zaposlenicima kao mamac nude obrazovni program zvan outskilling. Riječ je o obliku obrazovanja radnika koji se ne zadržavaju dugo u firmi ili će im ona dati otkaz, čime im se omogućuje glatki prijelaz na potpuno novi posao ili u industriju. Program je kombinacija teorije i prakse, u Americi obično traje od tri do devet mjeseci i firmu stoji oko 10.000 dolara , a nastava se održava za vrijeme zaposlenosti polaznika, što znači da dobiva plaću.

Tisućama skladištara i dostavljača rad u Amazonu također je usputna stepenica do nekog boljeg posla, naročito u situaciji zreloj za robotizaciju, kada će ionako postati suvišni.

Malo koji poslužitelj u McDonald'su ostaje dugo za pultom prodajući hamburgere i krumpiriće. Većini je to usputan posao dok se ne nađe nešto bolje, što korporacija s 375.000 zaposlenih (ne računajući franšize) vrlo dobro zna. Privlačeći nove snage, McDonald stoga samog sebe reklamira kao 'najbolji prvi posao u Americi'.

Dok se u nas radnik može prekvalificirati u organizaciji Zavoda za zapošljavanje, u Sjedinjenim Državama nerijetko to čine korporacije poput ove dvije, a u Europi tvrtke poput Nokije. Programi pripreme radnika za drugu karijeru u mnogim su zemljama u porastu naprosto zbog toga što uslijed globalne konkurencije, tehnoloških inovacija i restrukturiranja živimo u svijetu masovnih otkaza i potrage za novim radnim mjestima. Najnovije istraživanje magazina Fortune pokazuje da je na listi 500 najvećih američkih kompanija njih 70 posto prošle godine dalo otkaze zaposlenicima ili to predviđaju zbog 'primjene novih tehnologija'.

Od najvećih, Ford Motors je 2019. otpustio 7000 domaćih radnika, a do kraja 2020. najavljuje 12.000 otkaza u Europi. Canadian National Railway planira poslati na ulicu 1600 zaposlenika. Deutsche Bank želi do 2022. smanjiti radni korpus za 18.000 radnika, nakon što je prošle godine već ukinuo 4000 radnih mjesta. Tesla Motors je ovoga siječnja najavio 3000 otkaza, a General Motors postepeno otpuštanje 14.000 zaposlenika kako bi bio konkurentniji i bolje se snašao u vremenu u kojem zbog Ubera i ekonomije dijeljenja ljudi kupuju manje automobila. Zbog uštede operativnih troškova HP je najavio otpuštanje od 7000 do 9000 radnika... Svi otpušteni sada traže neki novi posao.