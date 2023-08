Usporedili smo najbolje plaćene poslove u SAD-u i Hrvatskoj, razlike su ogromne

Nije tajna da su najbolje plaćena zanimanja ona s fakultetskom diplomom. No ljestvica najplaćenijih zanimanja razlikuje se od zemlje do zemlje. Tako su, primjerice, u SAD-u najbolje plaćeni poslovi u zdravstvu dok u Hrvatskoj dominiraju zanimanja iz informatičke struke, a prvo mjesto na listi najplaćenijih zauzeli su - piloti.

Prema istraživanju američkog think tanka Hamilton Project poslovi u zdravstvu su na vrhu popisa najbolje plaćenih poslova u SAD-u, a tako će biti i u budućnosti s obzirom na veliku potražnju na tržištu rada. Prema američkom Zavodu za statistiku rada (BLS), predviđa se da će zapošljavanje u zdravstvenim zanimanjima porasti za 13 posto od 2021. do 2031. To bi trebalo osigurati oko 2 milijuna novih radnih mjesta.