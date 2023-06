Sutra u ponoć nastupa zastara za tužbe protiv banaka za kredite u 'švicarcima'

Snježana Jurković kredit u švicarcima podignula je 2007. U eurima to bi bilo 95 tisuća, a dosad je prema vlastitom izračunu vratila oko 120 tisuća eura. No, ne želi, kaže za HRT, više biti u braku s bankom. Izračunala je da je kredit preplatila, a zatim tužila banku.

'Negdje oko 40 tisuća do 50 tisuća sam u preplati. Upravo je to skoro pa iznos koliko mi je ostala glavnica koja je ostala za isplatiti do kraja kredita, no ja sam se odlučila na prodaju stana, da isplatim kredit, jer bih trebala plaćati još 11 godina', kaže Snježana.

Mnogi su korisnici konvertiranih kredita čekali s tužbama do posljednjeg trenutka, iščekujući odluku Vrhovnog suda. No, taj sud dosad nije zauzeo jedinstveno stajalište u vezi s tim.