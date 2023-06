Bačić u srijedu o prepuštanju upravljanja JLS-ima nekretnina u vlasništvu države

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavio je to u utorak u izjavi novinarima nakon sastanka stranaka vladajuće većine u Banskim dvorima na kojem je partnere u vlasti upoznao s procesom obnove te s prijedlogom zakona o upravljanju nekretninama u vlasništvu RH.

Bačić će na tom sastanku, najavio je, predstaviti prijedlog zakona kojim bi se upravljanje državnom imovinom do određene vrijednosti pojedine nekretnine prepustilo županijama za područje županije, a sjedištima županijama i velikim gradovima za nekretnine u državnom vlasništvu koje se nalaze na njihovom području.

Vladajuća većina osudila skidanja državne zastave kod Knina

Članovi vladajuće koalicije, rekao je, na sastanku su osudili neprimjereni čin i kazneno djelo skidanja državne zastave s jarbola kod Knina, a taj je slučaj, dodao je, sada "u rukama pravosuđa i pravosudnih tijela".

Trojica muškaraca koja su uhićena zbog tog čina puštena su da se brane sa slobode, a novinari su Bačića pitali je li bilo pritisaka od strane koalicijskog partnera SDSS-a i Milorada Pupovca da ih se pusti, što je Bačić otklonio.

'Nikada ne komentiram rad DORH-a, na odvjetništvu je da postupi sukladno zakonu. I županijsko odvjetništvo je neovisno pravosudno tijelo i nikakvog utjecaja ni od koga nije bilo, niti bi smjelo biti. Kad bi do toga došlo, ja bih to prvi osudio', rekao je.

Bačić je najavio i da će u četvrtak prije sjednice Vlade biti potpisan memorandum između reprezentativnih sindikata državnih i javnih službenika i resornih ministara o posebnom dodatku na plaću koji će primiti 219 tisuća državnih i javnih službenika, odnosno gotovo 80 posto zaposlenih u državnim i javnim službama.

'To će, praktički, biti tranzicijski dodatak do donošenja Zakona o plaćama', rekao je Bačić dodavši da će predloženi zakon u prvom saborskom čitanju biti raspravljen prije ljetne stanke u radu odnosno do polovice srpnja.