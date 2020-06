Ukidanjem 430 lokalnih jedinica ušteda od najmanje milijardu kuna godišnje

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u petak je predstavila analizu optimalnog određivanja granica lokalne samouprave s obzirom na održivost njihova financiranja, koja rezultira s oko 430 jedinica lokalne samouprave manje i uštedom od najmanje milijardu kuna godišnje

Do tih podataka došao je Nikola Strahija, član UGP-a i podatkovni znanstvenik, koji je izradio kartu optimalnog teritorijalnog ustroja jedinica lokalne samouprave. To je napravio koristeći tehnike strojnog učenja, a kao temelj logike koristio je geolokacijske i financijske izvještaje za 2018. godinu.

“U svakom dijelu Hrvatske odabrana je jedinica lokalne samouprave s pozitivnim financijskim indikatorima te su oko nje pripojene obližnje jedinice prema lokacijskim parametrima. Rashod prvotne jedinice nije izmijenjen, no rashod pripojenih jest. Iz njihovog rashoda uzeti su iznosi za komunalne naknade, energiju (rasvjetu), održavanje, isplaćene subvencije, naknade i pomoć stanovnicima te oko 40 posto orginalnog rashoda. Uštede se ostvaruju na stavkama kao što su plaće načelnika, promidžba, uredski materijal, telekomunikacije, reprezentacije, naknade raznih vijeća, zakupnine, najamnine i druge“, pojašnjava Strahija.

Rezultat je otprilike 430 lokalnih jedinica manje i oko milijardu kuna ušteda godišnje, ističe se u priopćenju UGP-a.

Ekonomski stručnjak Glasa poduzetnika Vuk Vuković smatra da je to odlična analiza jer koristi tehnike strojnog učenja da optimalno odredi granice lokalne samouprave s obzirom na održivost modela financiranja.

"Drugim riječima, daje nam uvid u to koje općine ne mogu same sebe financirati i ne mogu preživjeti bez učestale pomoći središnje države. UGP ovime prvi nudi javnosti takav tip analize temeljen isključivo na podacima koji bi trebao poslužiti budućoj Vladi kao predložak prilikom provedbe nužne reforme lokalne samouprave. Naravno da je uz to potrebna i daljnja stručna analiza koja bi poštovala lokalne specifičnosti, no ovo je nužni prvi korak odnosno idealan temelj za usporedbu drugih prijedloga reformi lokalne samouprave“, kaže Vuković.

Iz UGP-a kažu i da je žalosno što ta analiza i inicijativa dolaze iz redova poduzetnika, a ne iz nekog od brojnih javnih instituta ili iz javne uprave.

"Ali svi vrlo dobro znamo da lokalna samouprava služi za uhljebljivanje stranačkih kadrova. Ovo je tek početak, svima nam je jasno kako je potrebno, ali i vrlo moguće napraviti velike uštede u javnom sektoru", poručuju iz UGP-