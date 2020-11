Ugostitelji apeliraju: Držite se epidemioloških mjera, nosite maske, to je jedini način da izbjegnemo zatvaranje

Predstavnici ugostitelja iz obrtničkih i gospodarskih komora i Nacionalne udruge ugostitelja te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar pozivaju sve građane, ugostitelje i goste na poštivanje epidemioloških mjera pri dolasku i boravku u ugostiteljskim objektima uz poruku: „I vi ste borci protiv koronavirusa”.

„Apeliramo na obrtnike i druge da se svi držimo mjera da bi mogli nekako raditi do proljeća, kada se nadamo da će biti lakše. Nismo tu da kukamo, jer znamo da je sada svima teško, ali lakše ćemo sve proći ako se pridržavamo mjera”, kazao je Šabić.

Puntijar, ugostitelj iz Zagreba, i Smolić, ugostitelj iz Šibenika, naglasili su da današnje konferencije za medije i takvih apela ne bi možda ni bilo da se svi ugostitelji i gosti jednako pridržavaju mjera. "No, kako to baš i nije tako, oni koji to ne čine, ugrožavaju sve ostale, ali i svoje obitelji", kazao je Smolić, dodajući da je u Dalmaciji bez turizma situacija gora nego u Zagrebu te da osim ugostitelja posla nemaju ni frizeri i pedikeri, dok je turističke vodiče označio posebice „devastiranim”.

Puntijar je dodao da je sada sigurnost najvažnija, zamolivši goste i druge kolege da se pridržavaju mjera, jer su ih donijele „stručne službe koje nas ipak štite, i ako se toga držimo može se uživati u jelima i piću”.

Kazao je i da u Zagrebu ima slučajeva kada se ugostitelji ne pridržavaju mjera, kao i da je određeni broj objekata bio kažnjen, a najviše kazni pritom je bilo za prekoračenje radnog vremena iza ponoći.

Boban ispred HGK je pak ocijenio da mjere koje su već na snazi pomažu ugostiteljima i gostima, ali i da bolnice budu manje opterećene, dok je Medak naglasio da će ugostitelji moći raditi ako se budu svi pridržavali mjera te da jedino tako mogu izbjeći zatvaranja.

Iznoseći nove podatke Porezne uprave za prošli, zadnji tjedan listopada, kazao je da je pada prometa u restoranima u Hrvatskoj bio oko 40 posto, s time da je negdje i manji, poput Zagreba gdje je 25 posto. U kafićima je promet pao za oko 42 posto, u hotelima za oko 70 posto, a najviše su, kako je naglasio, stradali objekti za svadbe i catering, koji inače čine oko 25 posto ukupnog prometa u ugostiteljstvu, kafići oko 20 posto, a restorani oko 60 posto.

„Oko 10 posto ugostiteljskih objekata je kršilo mjere i inspekcija ih upozorava”, kazao je Medak.