Capak: Naručeno je 2,7 milijuna doza cjepiva. Nisam očekivao da će ugostitelji spominjati moju djecu

Mi smo daleko od eksponencijalnog rasta, ali u svakom slučaju ovaj rast zabrinjava, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku komentirajući porast broja oboljelih od koronavirusa. Capak je također izrazio optimizam u pogledu nabave cjepiva, navevši da je od AstraZenece naručeno 2,7 milijuna doza

Dodao je da oko jedna trećina do jedna četvrtina ljudi koji su u samoizolaciji razvije bolest, kao i da rezultate novih mjera možemo očekivati tek krajem sljedećeg tjedna.

Capak je također rekao da je prilično optimističan što se tiče cjepiva. Naveo je da je Hrvatska s drugim članicama EU-a poduzela pregovore oko nabave cjepiva te da su s njima došli daleko.

- Mi smo od AstraZenece dogovorili isporuku 2,7 milijuna doza cjepiva, pretpostavljamo da će to biti prvo cjepivo koje će se naći na tržištu, rekao je Capak.

- U ovom trenutku se već razgovara s Europskom komisijom o distribucijskim centrima, o mjestima gdje će se cjepivo skladištiti. Tako da sam optimističan da će se to dogoditi relativno brzo, ali, naravno, nitko ne može predvidjeti kad će nastupiti registracija cjepiva, dodao je.

Komentirajući nezadovoljstvo dijela ugostitelja nekim novim mjerama, ponajviše mjerom o 4 kvadratna metra prostora za jednu osobu u objektu, rekao je da su sedam dana razgovarali s predstavnicima industrije, da su im mjere predočene te da su sve donesene mjere iskomunicirane.

- Oni su zadnji dan također bili prisutni na tom sastanku i nije bilo s njihove strane primjedbi na to, ali radi se. Treba pojasniti, možda nije dobro iskomunicirano. Dakle, radi se o 4 kvadratna metra bruto površine objekta, dakle, ako imate objekt od 200 kvadrata, podijelite ga s 4 metra i to je ukupan broj osoba koje mogu odjednom biti prisutne u tom ugostiteljskom objektu. To ne znači da treba biti razmak 4 metra između osoba ili da istovremeno, kad su osobe unutra, trebaju držati svaki svoja 4 kvadratna metra, rekao je Capak.

Dodao je i da u slučaju takozvanih nanokafića, koji nemaju prostora za sjedaća mjesta, ne inzistiraju na tome da mjesta budu samo sjedeća, kao ni na mjeri od 4 kvadrata.

Capak je rekao i da nije očekivao kritike na osobnoj razini prema njemu i članovima njegove obitelji.

- Ja ne donosim te mjere, mjere donosi nacionalni Stožer. Ja sam predstavnik epidemiološke struke u Stožeru, rekao je Capak.

- Nisam očekivao da će ovakva reakcija biti i da se ona zbiva na osobnoj razini, da se govori o mojoj djeci koja će se sramiti svog oca koji prima plaću iz državnog proračuna, to nikako nisam očekivao. Nakon ovoliko velikog truda uloženog u razgovore s ugostiteljima, mislim da to nije u redu. Ali u redu, nastavljamo razgovore s ugostiteljima i sve što traže ponovno ćemo prodiskutirati, poručio je.