U siječnju 50 posto više kineskih turista nego lani, no u veljači se počele osjećati posljedice koronavirusa

U prvim danima veljače u Hrvatskoj je primjetan manji intenzitet turističkog prometa iz Kine, što je posljedica sveobuhvatnih i strogih mjera kineskih vlasti s ciljem sprečavanja širenja virusa, a u nadolazećem razdoblju očekuje se stabilizacija potražnje putovanja, ističu iz HTZ-a.

Naglašava i kako vjeruju da će vlasti u NR Kini uspjeti u nastojanju da se situacija što prije stabilizira, što će u konačnici rezultirati ponovnim postupnim rastom potražnje s Dalekog istoka.

"Aktivno pratimo situaciju i putem našeg ureda predstavništva u Šangaju, kao i turistički subjekti i kineski partneri u Hrvatskoj, koji se pridržavaju jasnih naputaka koje je dala kineska Vlada, ali i njihova krovna udruga turoperatora", poručuje Staničić, dodajući da ima otkazivanja putovanja, ali samo za veljaču tijekom koje su izdane zabrane putovanja. Ocjenjuje da neće biti većih posljedica jer kineski turisti u Hrvatskoj putovanja najčešće realiziraju u razdoblju od sredine ožujka pa nadalje.

Slično za Hinu iznosi i direktorica HTZ-ovog predstavništva za Kinu Franka Gulin, koja kaže da je 24. siječnja u Kini i službeno obustavljena prodaja grupnih putovanja te izdano upozorenje za putovanja u vlastitom aranžmanu.

"Velik broj ljudi u to je vrijeme već bio na putovanjima, tako da će se konačni efekti i posljedice moći sagledati tek tijekom veljače i potencijalno u ožujku. Zbog svega toga kineski touroperatori redovito komuniciraju s partnerima te bez obzira na praznike (lunarna nova godina), koji traju do 10. veljače, naporno rade kako bi relevantne informacije došle do potrošača i inozemnih partnera", otkriva Gulin.

Ističe i da turistički poduzetnici u Kini, nakon prvobitnog šoka, već marljivo rade da se stvari dovedu u normalu, što uključuje i povrate, zamjene putovanja i termina, ali i planove za mjesece koji slijede nakon stabilizacije stanja.

Na pitanje koliko će ta situacija utjecati na globalni turizam s obzirom da su kineski turisti zadnjih par godina prvi u svijetu po broju putovanja i potrošnji, Gulin kaže da se, kada je u pitanju turizam s tržišta Kine, očekuje određeno usporavanje turističkih tijekova iz razumljivih razloga.

"Ipak, treba imati na umu da su Kinezi nastavili rasti i nakon slučaja SARS-a te nekih prirodnih katastrofa poput velikog potresa u Sichuanu 2008. Kina danas raspolaže sredstvima i resursima kojima se adekvatno može nositi s ovom situacijom te se oporaviti u razumnom i društveno-ekonomsko prihvatljivom roku", zaključuje Gulin.