U mirovinu već s 40? Nije za svakoga, ali ovako to možete postići

Tko ne bi poželio otići u zasluženu mirovinu već s 40 godina? Iako se takav cilj većini čini nedostižnim, sve veći broj ljudi diljem svijeta vjeruje da je moguć. Slijede filozofiju poznatu pod kraticom FIRE (Financial Independence, Retire Early), a ona se temelji na jednostavnoj ideji: agresivnom štednjom i dugoročnim ulaganjem moguće je mnogo ranije steći financijsku neovisnost i osloboditi se ovisnosti o plaći

No iza privlačne ideje ranog umirovljenja krije se vrlo zahtjevan način života. Pokret FIRE podrazumijeva strogu kontrolu troškova, visoku stopu štednje i dugogodišnje disciplinirano ulaganje. Što je FIRE? Pokret FIRE nastao je početkom 1990-ih, nakon objave kultne knjige 'Your Money or Your Life' autorice Vicki Robin i koautora Joea Domingueza. Njihova je osnovna poruka bila da novac treba promatrati pomoću kriterija vremena koje ulažemo da bismo ga zaradili. Primjer je jednostavan. Ako dnevno zaradite 80 eura, a majica košta 40 eura, njezina cijena zapravo predstavlja polovicu jednog radnog dana. Pitanje nije samo možete li si je priuštiti, već vrijedi li taj proizvod pola dana vašeg života. Takav način razmišljanja trebao bi pomoći u razlikovanju stvarnih potreba od impulzivne potrošnje.

Život s manje toga da bi se kasnije slobodnije živjelo Sljedbenici FIRE-a nastoje uštedjeti između trećine i čak dvije trećine svojih prihoda. To često znači odricanje od brojnih troškova koje većina smatra uobičajenima. Umjesto automobila biraju bicikl ili javni prijevoz, rijetko jedu u restoranima, ograničavaju izlaske i kupnju nepotrebnih stvari, a dio njih iznajmljuje dio stana ili kuće da bi smanjili troškove stanovanja. Istodobno rade na povećanju prihoda boljim plaćenim poslovima, dodatnim izvorima zarade i dugoročnim ulaganjem ušteđenog novca. Cilj nije štednja radi same štednje, već što brže stvaranje kapitala koji će jednog dana moći financirati životne troškove.

Koliko je novca potrebno? Jedno od najpoznatijih pravila pokreta FIRE kaže da je za financijsku neovisnost potrebno akumulirati imovinu vrijednu približno 25 godišnjih troškova života. Drugim riječima, ako godišnje trošite 20.000 eura, cilj je stvoriti portfelj od oko 500.000 eura. Nakon toga sredstva se ne troše odjednom. Većina zagovornika FIRE-a primjenjuje takozvano pravilo povlačenja od tri do četiri posto godišnje. Ideja je da prinosi na ulaganja dugoročno nadoknade povučeni iznos, čime kapital može potrajati desetljećima. Važno je naglasiti da financijska neovisnost ne znači nužno prestanak rada. Mnogi nakon ostvarenja cilja nastavljaju raditi, ali biraju poslove koje žele, a ne one koje moraju prihvatiti zbog financijske sigurnosti. Kako ističe Vicki Robin, FIRE nije samo prijevremeno umirovljenje, nego način života koji ljude uči kako trošiti manje i živjeti kvalitetnije.