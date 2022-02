Tržišna vrijednost Pelotona tone, a sada je na meti preuzimanja dvaju velikana

Jedna od kompanija dobitnica pandemije u posljednje je vrijeme suočena s padom poslovanja i srozavanjem tržišna vrijednosti dionica

Nike i Amazon odvojeno razmatraju ponude za Peloton, koji se našao na udaru ulagača aktivista koji je pozvao upravu proizvođača povezanih fitness bicikala i traka za trčanje da smijeni svog izvršnog direktora i istraži prodaju. Dvije tvrtke nisu vodili nikakve razgovore s Pelotonom, a razmatranja su preliminarna, prema ljudima upućenim u to pitanje, piše Financial Times. Dodali su da je odluka da se razmotri Peloton posljedica pada njegove vrijednosti s obzirom na to da je njegova tržišna vrijednost pala s gotovo 50 milijardi dolara otprije 12 mjeseci na manje od osam milijardi dolara ovog tjedna.