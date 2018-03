Tko stoji iza tvrtke koja je ušla u 'fajt' s državom oko LNG terminala?

Luksemburški Gasfin od austrijske države otkupio je potraživanja koja je bivša Hypo Alpe Adria banka imala prema kontroverznom riječkom poduzetniku Robertu Ježiću i tako stekla kontrolu nad zemljištem na Krku gdje se planira izgradnja LNG terminala. Blisko surađuju i s ruskim energetskim divom Gazpromom, a hrvatskoj Vladi ponudili su suradnju

'U redu, vi ste maknuli projekt s kopna na more, vratite ga na kopno jer sad imate partnera s kojim možete razgovarati', poručio je hrvatskoj Vladi u razgovoru za HRT čelnik Gasfina Davor Grčević tedodao kako za Gazprom grade jedan veliki infrastrukturni projekt u Rusiji, rade u Gani 'off shore' projekt, a imaju i jedan na Crnom moru.

Iako su se dosad, pa i u poslovima s Gazpromom, najviše bavili plutajućim terminalima, u Gasfinu se protive sličnom projektu na Krku. I Gazprom se dosad protivio izgradnji LNG-a na Krku želeći zadržati gotovo monopolnu poziciju pri uvozu plina u Hrvatsku. Nakon što su i Vlada i predsjednica, ali i američki predsjednik Trump snažno poduprli izgradnju plutajućeg terminala, Rusi su odnedavno postali zagovornici kopnenog terminala, piše HRT. S obzirom na to da je za njegovu izgradnju potrebno nekoliko godina, to bi za njih značilo produljenje monopola, a time i dodatnih nekoliko milijardi eura prihoda. Grčević tvrdi da Rusi dosad nisu pokazali interes za LNG, ali ne isključuje suradnju. 'Ako bi Gazprom to predložio - razmislit ćemo'.