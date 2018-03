Talentirana dizajnerica otkriva što je potrebno da bi stranci poludjeli za našim proizvodima

Lansiranje Plasinije inspirirane Likom, organske i ručno rađene linije prirodnih kozmetičkih proizvoda, poklopilo se hrvatskoj dizajnerici Izvorki Jurić s obilježavanjem 20-godišnje karijere na brendiranju proizvoda malih i srednjih domaćih proizvođača s područja gastronomije, kozmetike i turizma. Što je presudno u dizajniranju ambalaže i koliko su hrvatski poduzetnici zainteresirani za ulaganje u takav imidž, u razgovoru za tportal otkriva dizajnerica koja potpisuje vizualni izgled brendova kao što su Brachia, Lintar, Croatia in a Box, Croatian Planer, ali i Bite Art, Zdenka sir te Slast&Mast

'Dobar dizajn ambalaže izuzetno je bitan za same kupce. No ono što se nalazi iza toga je još važnije, a to je zdravstvena ispravnost ambalaže i funkcionalne karakteristike. Važno je da ona čuva proizvod i produžuje njegov vijek trajanja, a prilikom izrade se koriste materijali koji su odgovarajući za taj tip proizvoda. To je najvažnije upravo u segmentu hrane', odgovara tportalu Izvorka Jurić, čiji je najnoviji uradak, brendiranje ručno rađene linije prirodnih kozmetičkih proizvoda inspiriranih Likom, Plasinija, objavio i prestižni američki časopis The Dieline.

Rad s njezinim potpisom najčešće u oči upada hrvatskim poduzetnicima čiji proizvodi završavaju na stranim tržištima. Jedan od najpoznatijih među njima je maslinovo ulje Brachia, bočica u obliku masline, koja je došla na svijet još 2006. godine.