Svjetski ministar istine postao je globalna prijetnja, leđa mu je okrenuo čak i njegov sin

'Zapadne demokracije nisu u stanju kreirati ozbiljnu klimatsku politiku zahvaljujući medijima koji su desetljećima lagali biračima o tome, za što je uvelike krivac 88-godišnji starac', piše Der Spiegel o Rupertu Murdochu. Neposredan razlog za te optužbe izvještavanje je listova i televizijskih mreža u njegovu vlasništvu o požarima u Australiji. U njima se niječe povezanost katastrofe s promjenama klime, mada o tome trenutno bruji cijeli svijet, osim Donalda Trumpa. Takvo uređivačko sljepilo osudio je i mogulov sin James Murdoch

'Rupert Murdoch najopasniji je čovjek na svijetu', napisao je o medijskom mogulu komentator Der Spiegela Christian Stöcker, optužujući ga za sustavno negiranje klimatskih promjena. 'Zapadne demokracije nisu u stanju kreirati ozbiljnu klimatsku politiku zahvaljujući medijima koji su desetljećima lagali biračima o tome, za što je uvelike krivac 88-godišnji starac. Murdoch je globalna opća opasnost', piše Stöcker.

Neposredan razlog za te optužbe izvještavanje je listova i televizijskih mreža Murdochova News Corpa o katastrofalnim požarima u njegovoj rodnoj Australiji. Tijekom najtoplijeg ljeta otkako je bilježena temperatura na tom kontinentu svijet je pratio kako u plamenu nestaju 73 tisuće četvornih kilometara raslinja i kako je spaljeno 2500 zgrada, a smrtno je stradalo 29 osoba i izgubljene su stotine milijuna životinja ili su suočene s gladi i dehidracijom na devastiranim staništima, dok se dim osjetio do Novog Zelanda. No dok svijet dovodi to u vezu s promjenom klime, dok je to na agendi većine državnika, izuzev Donalda Trumpa, dok je to također tema zadnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Murdochovi mediji uporno se drže tvrdnje da je riječ o histeričnom paničarenju, uglavnom zelenih, a da se vatra redovito događa u ovo doba godine, samo je sada malo gora nego ranije.

Način na koji su događaji pokrivani osudio je i mogulov sin James Murdoch sa suprugom Kathryn, poručujući ocu da su frustrirani 'ustrajnim poricanjem klimatskih promjena u dijelovima izvješća News Corpa i Fox Newsa'. Slično su izjavili neki zaposlenici mogulova carstva, među njima novinarka News Corpa Emily Townsend, napuštajući izdavačku kuću zbog 'neodgovornog i opasnog' izvještavanja, nepoštivanja činjenica i širenja dezinformacija kojima je svjedočila u dnevnicima The Australian, The Daily Telegraph i Herald Sun, kao i šeretskih komentara poput onih kolumnista Heralda Suna, da se 'svijet zagrijao nakon malog ledenog doba, ali ga ne treba hladiti panikom'. Ili kako 'morate biti djetinjasti poput Grete Thunberg da vjerujete u to da se vatra može zaustaviti smanjenjem stakleničkih plinova'.

Robert Murdoch možda nije najopasniji čovjek na svijetu, ali je zahvaljujući više od 800 tiskanih i elektroničkih medija raširenih u 50 zemalja težak barem osam milijardi dolara i zasigurno jedan od najutjecajnijih. Pod kišobranom njegova News Corpa nalaze se ugledni listovi kao što su londonski Time i The Wall Street Journal, ali i brda žutog treša, naročito u Velikoj Britaniji, čije nasilništvo i beskrupuloznost Harry i Meghan navode kao važan razlog za njihovu odluku o selidbi u Kanadu. O kakvoj je vrsti tiska riječ, najbolje je pokazao skandal sa žutim tjednikom The News of the World, a koji je do 2011. masovno hakirao 3000 telefona celebrityja poput Hugha Granta, sportaša, kraljevske obitelji i političara kao što je bio tadašnji premijer Gordon Brown, došavši čak do PIN-a njegova bankovnog računa i medicinske dokumentacije njegove obitelji. List se uvlačio u spavaće sobe poznatih i neovlašteno objavljivao zadnje razgovore britanskih žrtava u napadu na Svjetski trgovački centar u New Yorku. Čašu tolerancije prelilo je hakiranje mobitela ubijene 13-godišnje školarke Milly Dowler, nakon čega je krenula policijska istraga, glavna urednica je uhićena, a list ukinut, iako je ubrzo nastavio izlaziti pod drugim nazivom.

Nakon tzv. Levensonove istrage o kulturi, praksi i etici britanskih tiskovina, potaknute ovim događajima, urednik Newsweek Internationala Tunku Varadarajan nazvao je Murdocha 'čovjekom čije je ime sinonim za neetičan žurnalizam'. Mogulovo carstvo raslo je na relaciji Australija-Europa-Sjeverna Amerika, a u zadnje vrijeme pipke je pustio i do kineskih TV postaja. Kada je u SAD-u osnivao TV postaju Fox News, lako se odrekao australskog državljanstva jer američki zakon ne dopušta strancima vlasništvo nad elektroničkim medijima. Osvjedočeni republikanac i čuvar globalnog krupnog kapitala, Murdoch je prijatelj mnogih političkih glava svijeta, od Donalda Trumpa i Vladimira Putina do Borisa Johnsona. Kada čujete za namjeru australskog premijera Scotta Morrisona o širenju proizvodnje prljavog ugljena, nije teško zaključiti zašto je iznimno zahvalan Murdochovim medijima na nijekanju klimatskih promjena, pa sve više ogorčenih Australaca pita vodi li njihovu zemlju Scott Morrison ili Rupert Murdoch?

U prošlogodišnjoj TV seriji 'The Loudest Voice' (Najjači glas) Russell Crowe portretira bivšeg dugogodišnjeg šefa Fox Newsa Rogera Ailesa, tog nekadašnjeg savjetnika za medije Richarda Nixona, Ronalda Reagana, Georgea H.W. Busha i Rudyja Giulianija. Tijekom Trumpove predsjedničke kampanje Ailes je i njega pripremao za sučeljavanja, a Fox News bio je glavni zagovornik budućeg predsjednika. Mada bi Murdochov tisak za slatki med prodao priču o vezi Trumpa s pornozvijezdom Stormy Daniels, do koje je došao prije ostalih, ovaj put to je džentlmenski odšutio. Da savez s tom mrežom štima, dokazuje i Trumpovo zapošljavanje Foxovih ljudi u Bijeloj kući, pa i nedavno imenovanje novinarke Morgan Ortagus za glasnogovornicu ministarstva vanjskih poslova. Nakon Trumpove pobjede 40 posto njegovih birača reklo je da im je Fox News glavni izvor vijesti, više nego bilo koji drugi medij u bilo kojoj grupi birača. Prošlogodišnja studija o profilu američkih birača pak pokazuje golemu razliku između onih republikanskih koji redovno gledaju Fox News i ostalih. Gledatelji Fox Newsa imaju ekstremniji stav o oružju, porezu i rasizmu, u prosjeku su devet godina stariji od ostalih i 78 posto njih smatra Trumpa 'najboljim predsjednikom ikada'.