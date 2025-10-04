Švedska najavila: Karticama će se plaćati i offline

'Građanima će biti omogućeno da karticama plaćaju offline, primjerice hranu i lijekove , čak i u slučaju ozbiljnog prekida u podatkovnoj komunikaciji, što je prekretnica u našim pojačanim naporima da budemo spremniji za hitne slučajeve', rekao je guverner Riksbanka Erik Thedeen.

Središnja banka navodi u priopćenju da će im od sredine iduće godine biti omogućena offline plaćanja fizičkim platnim karticama i PIN kodovima.

Šveđani rijetko koriste gotovinu , a vlasti strahuju da bi građani mogli imati poteškoća s kupnjom u slučaju tehničkih problema u sustavima online plaćanja.

Iz Vise su kazali da su njihova iskustva iz drugih europskih zemalja pokazala da rješenja za offline plaćanja funkcioniraju, 'čak i tijekom privremenog raširenog prekida u vezama'.

'Veselimo se suradnji s Riksbankom i s našim partnerima kako bi se taj (plan) proveo u djelo u nadolazećim mjesecima. Ljudi s pravom očekuju da će plaćanja funkcionirati uvijek, sigurno i zaštićeno', rekao je voditelj u kartičnoj kući Visa za nordijske i baltičke zemlje Philip Konopik u izjavi poslanoj Reutersu putem e-pošte.

Norveška i Danska građanima već nude mogućnost offline elektroničkog plaćanja i dotjeruju sustav, a finski guverner Tuomas Valimaki rekao je u svibnju da će ih omogućiti iduće godine.

I Estonija je naznačila da će u idućoj godini omogućiti plaćanje karticama offline, u ograničenom opsegu.

'Plaćanje građana karticama (offline - op. ur.) bit će ograničeno na određene lokacije', rekao je u svibnju ravnatelj odjela za sustave plaćanja i namiru u estonskoj središnjoj banci Rainer Olt, prema izvješću estonskih medija.

'Svaki građani mora u kriznoj situaciji odlučiti što mu je bitno, trgovina hranom ili ljekarna, a mora znati i koliko mu novca treba da napuni spremnik gorivom', pojasnio je Olt.