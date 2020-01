Struka je zgrožena: Nitko nikada nije tražio PR agenciju da pritišće suce, to je presedan i katastrofa!

Raiffeisen banka našla se u središtu golemog skandala nakon što je otkriveno da je tražila agenciju za odnose s javnošću koja će voditi krizno komuniciranje u slučaju kredita u švicarskim francima. Krizno komuniciranje nije nikakav bauk, no banka je tražila agenciju koja će 'vršiti pritisak na Ustavni i druge hrvatske sudove' po pitanju kredita u švicarskim francima, čime su udarili na neovisnost pravosuđa, a koje bi barem u teoriji trebalo biti svetinja nad svetinjama u uređenoj demokraciji

Banke su mišljenja da su svi potrošači obeštećeni konverzijom, a protiv države već su pokrenuli nekoliko postupaka, u prvom redu na Ustavnom sudu, zbog čega su u Raiffeisenu došli do zaključka da bi bilo dobro staviti pritisak na suce tog suda, kako kažu, 'legitimnim metodama'.

Za nešto manje od 60 dana Vrhovni sud mora donijeti odluku koja će ponovno rasplamsati 'slučaj švicarac'. Svi potrošači koji su konvertirali kredite iz franka u euro nakon te odluke doznat će imaju li pravo tužiti banke za naknadu štete u razdoblju do konverzije, jednostavnije rečeno čeka se hoće li sud proglasiti kredite u švicarcima ništetnima, što bi bankama stvorilo goleme gubitke.

Je li angažiranje PR agencije za pritisak na suce uobičajena praksa u lobiranju ili je banka prevršila svaku mjeru, upitali smo jednog od najvažnijih domaćih lobista, a koji je pristao na razgovor o ovom skandalu tek nakon što smo ga uvjerili da će ostati anoniman.

'Potez RBA-e je katastrofalan propust. Jednostavno, mogu oni imati strategije kakve god hoće i lobirati kako god hoće, ali profesionalno je ovo ispod svake razine. Ne znam uopće otkud im ideja da se takva usluga traži na tržištu i da se to traži tako otvoreno', kaže nam sugovornik.

'Lobirati možete za što god hoćete, dogovarati kako i s kojim alatima, ali ovo je posve drugi par rukava. Etičke su norme takve da se za sudske odluke ne lobira, ali mi znamo da je praksa drugačija. Praksa je takva da se za sve može lobirati, samo je pitanje što je lobiranje. Je li to u ovom slučaju pokušaj da se s nekim sjedne i razgovora ili nešto drugo, ja ne znam, ali u sudskim procesima to bi barem trebalo biti jasno kao dan - imate odvjetnika koji vas zastupa, on vam je lobist', dodaje sugovornik i zaključuje: 'Oni su napisali da žele PR agenciju koja će pritiskati Ustavni sud, što je katastrofalna definicija. Ovo je presedan koji u našoj praksi još nije zabilježen', zaključio je naš sugovornik.