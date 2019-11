Ako se konverzija proglasi ništetnom, banke bi mogle ostati bez polovice ukupnog kapitala

U sljedeća tri do četiri mjeseca, na zahtjev Općinskog suda u Pazinu, Vrhovni sud donijet će ogledni primjer u slučaju ništetnosti konverzije, što znači da više neće biti moguće da niži sudovi različito sude s tim u vezi. Zbog toga su, koliko su može čuti, sudski procesi zastali i svi očekuju konačnu riječ Vrhovnog suda, a retoriku su pojačali i predstavnici dužnika i banaka

On smatra da je osnova za obeštećenje kolektivna presuda i presuda Europskog suda utemeljena na Direktivi 93/13 koja nalaže da se u slučaju utvrđenja ništetnih ugovornih odredaba potrošač mora dovesti u stanje kao da tih odredaba nikada nije bilo, piše Jutarnji list.

Premda se neslužbeno može čuti da su banke radile procjene, u HUB-u opovrgavaju takve informacije, ističući da to može napraviti samo Hrvatska narodna banka. Međutim, neke grube procjene analitičara govore da bi se konačni trošak mogao kretati u rasponu od 25 do 30 milijardi kuna. One se temelje na posljednjoj presudi zadarskog Općinskog suda kojom je konverzija proglašena ništetnom, a trošak zateznih kamata i drugih stavki bio je otprilike jednak iznosu samog kredita.