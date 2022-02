Stopiranje Sjevernog toka 2 udarac je za Rusiju, ali i Njemačku. Zašto je taj plinovod toliko važan

Njemačka vlada je, nakon ruske invazije istočnih ukrajinskih pokrajina, u utorak zaustavila postupak izdavanja dozvole za rad plinovoda Sjeverni tok 2

Na drugoj strani su dosadašnje tranzitne zemlje, prije svega Ukrajina, ali i Poljska i baltičke države. One su glasni protivnici plinovoda i boje se da će Rusija steći veću dominaciju nad europskim energetskim sektorom.

Njemačkoj vladi stalo je prije svega do toga da opskrba plinom bude osigurana. A ona je ugrožena jer Njemačka kao jedina zemlja na svijetu želi ukinuti i nuklearne elektrane i termoelektrane na ugljen . Prije nego što Njemačka bude mogla potpuno se pouzdati u obnovljive izvore energije zemni plin bit će glavno prijelazno rješenje i to vjerojatno još desetljećima, piše Deutsche Welle.

SAD je također žestok protivnik Sjevernog toka 2 jer želi povećati svoj izvoz ukapljenog prirodnog plina u Europu. Amerikancima je ukrajinska kriza već sad išla na ruku jer su snažno povećali izvoz LNG-a na Stari kontinent.

U siječnju su brodovi punjeni američkim ukapljenim prirodnim plinom preusmjereni iz Azije i Južne Amerike u europske luke. Taj skok uvoza LNG-a od 80 posto u odnosu na prethodnu godinu značio je da je SAD prvi put dopremio više prirodnog plina u Europu brodovima nego Rusija plinovodima.

'Sjeverni tok je važan projekt i za EU, prije svega za Njemačku. Amerikanci su već prije izražavali rezervu prema tom projektu. Sjeverni tok ima i geopolitičku dimenziju. U ovom slučaju geopolitika je odigrala i igra posebnu ulogu. No treba naglasiti da u konačnici iza projekta stoji privatna tvrtka, to je privatno poduzetništvo. Ali naravno da je Njemačka ta koja daje suglasnosti, uporabne dozvole, kako se to već zove kod njih, i ona ih može stopirati', rekao je ekonomski analitičar Luka Brkić za Dnevnik.hr.

Navodi da će ovaj potez pojačati 'energetski pritisak'. Situacija u Ukrajini mogla bi dovesti do dodatnog rasta cijena energenata, a posljedično i do još više inflacije.