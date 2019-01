Što zapravo stoji iza globalne jeze zbog usporavanja rasta kineskog gospodarstva

Ekonomski rast od 6,6 posto koji je Kina ostvarila lani najniži je u posljednjih 28 godina, no procjene o tome da se radi o znatnoj krizi zasad su preuranjene, a američki predsjednik Trump mogao bi još neko vrijeme čekati do trenutka sklapanja trgovinskog sporazuma kojim bi se završio trgovinski rat dviju najvećih svjetskih ekonomija

Vijesti o ekonomskom usporavanju u Kini dolaze s redovitim procjenama o zabrinutosti tamošnjih vlasti o nastavku rasta kineskog gospodarstva. Mada u državi koja drži enormnu kontrolu nad industrijskim i drugim ekonomskim kapacitetima bilo kakva vijest o slabljenju rasta može izazivati nelagodu, na brojke treba gledati i s druge strane. Kineska ekonomija je lani ostvarila realni rast od 6,6 posto. Već i prva reakcija je dovoljna da se vidi da je i dalje riječ o impresivnom rezultatu, a lako se sjetiti i da relativno niži postotni rast i dalje znači visoki apsolutni iznos jer Kina ostvaruje sadašnje brojke iz znatno više početne pozicije nego što je to bilo prije deset ili dvadeset godina.

Nominalno, kineski bruto domaći proizvod (BDP) lani je skočio za osam bilijuna juana (oko 1,2 bilijuna dolara). Kad je 2007. godine Kina ostvarivala rast od čak 14,2 posto, apsolutni iznos tog rasta bio je 5,1 bilijun juana. Razloge za takve brojke treba tražiti u promjeni strukture kineske ekonomije. Gotovo četvrtinu stoljeća Kina je zahvaljujući niskoj cijeni radne snage provela u funkciji svjetske tvornice. Ekonomski se rast najvećim dijelom oslanjao na izvoz. No rast ekonomije doveo je i do jačanja potražnje na kineskom unutarnjem tržištu i domaća je potrošnja lani donijela čak tri četvrtine gospodarskog rasta. To joj je bio najviši udio još od 2000. godine. Uz to, kineske vlasti su u posljednje vrijeme pokušavale stabilizirati financijski sustav koji je bio prenatrpan dugovima nastalim kako bi se poticao ekonomski rast. U tome su djelomično uspjele jer je stopa rasta dugova prilično smanjena iako je udio duga u BDP-u nastavio rasti.