Šterc pokopao demografske mjere Nade Murganić: To su iluzije! Bacaju milijarde u Slavoniju i Dalmaciju, a ljudi nema

Skupina od 16 stručnjaka koju je osnovalo Ministarstvo za demografiju Nade Murganić od lani je radila na Nacionalnoj demografskoj strategiji. Stručnjaci su predložili stotinu mjera i sada se čeka da Ministarstvo uputi dokument u javnu raspravu. Mjere koje predlažu tiču se poreznog sustava, radnog zakonodavstva, povećanja broja rodilišta i vrtića, ali i ulaganja u pametne klupe. Upitali smo se hoće li te mjere zaista pokrenuti demografsku obnovu zemlje?

Također, napominje se da 'obitelji s djecom treba porezno rasteretiti i zaštititi od financijskog rizika'. Uz sve već nabrojeno, strategija ide dalje i predviđa poticanje poljoprivredne proizvodnje davanjem zemljišta u koncesiju s odgodom plaćanja.

Tu je i stavka pojednostavljenja otvaranja obrta i 'mikroposlovanja' te odgoda plaćanja davanja na godinu dana za otvaranje tvrtki i jednostavnije otvaranje zaklada. Struka predlaže i razvoj 'pametnih županija, općina i gradova', besplatan pristup internetskoj mreži, pristupne točke s bežičnom mrežom i pametne klupe.

Svatko sam može procijeniti kako mu se čine nove demografske mjere, no za demografa Stjepana Šterca nema dileme. On nam jasno poručuje: 'To su iluzije.'