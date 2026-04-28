Šok na tržištu: Emirati izlaze iz OPEC-a, analitičari upozoravaju na posljedice

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da izlaze iz OPEC-a i OPEC+, što analitičari ocjenjuju ozbiljnim udarcem za naftni kartel i njegovu vodeću članicu Saudijsku Arabiju, u trenutku globalne energetske nestabilnosti
Prema riječima analitičara Jorgea Leona iz Rystada, riječ je o značajnoj promjeni za OPEC. ‘Povlačenje UAE-a predstavlja važan zaokret jer je riječ o jednoj od rijetkih zemalja s većim rezervnim kapacitetima, ključnim za utjecaj na tržište’, istaknuo je.
Dodaje da kratkoročni učinci možda neće biti izraženi zbog poremećaja u Hormuškom tjesnacu, ali dugoročno OPEC postaje slabiji. ‘Izvan skupine, UAE bi mogao povećati proizvodnju, što otvara pitanje održivosti uloge Saudijske Arabije kao stabilizatora tržišta i upućuje na veću volatilnost cijena nafte’, rekao je Leon.