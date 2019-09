Slovenska vlada neće spašavati Adria Airways od mogućeg stečaja

Slovenska vlada poručila je u petak da neće spašavati zrakoplovnu kompaniju Adria Airways od mogućeg stečaja, koji je sve izgledniji s obzirom na poslovne probleme i proceduru tijekom koje bi taj zračni prijevoznik mogao ostati bez licence državne agencije za civilno zrakoplovstvo

Naime, u slovenskim se medijima spominje mogućnost da Slovenija nakon eventualnog stečaja pokrene neke zračne linije kao "javnu službu" te ih subvencionira, a do čega bi moglo doći samo nakon stečaja sadašnje aviokompanije.

No, i u tom bi slučaju dozvolu za to morala dati Europska komisija, a u vladi upozoravaju da je do dugotrajan i neizvjestan postupak. Iz Adria Airwaysa u petak su priopćili da se kompanija suočava sa "zahtjevnim poslovnim prilikama" te da intenzivno traži rješenja za stabilnije poslovanje.

Nakon što je njemački investitor prije tri godine kupio slovenskog zračnog prijevoznika prodao je njegovu flotu, a onda zrakoplove uzeo u zakup, no zadnjih su dana zbog neplaćenih obveza neki avioni zadržani u stranim zračnim lukama na zahtjev vjerovnika, a zbog toga je otkazano više letova u četvrtak i petak.

Kako prenose slovenski mediji, uprava zračne kompanije i njemački investitor tražili su prije par mjeseci od slovenske vlade da im financijski pomogne kako bi prebrodili teškoće s likvidnošću, ali u tome nisu uspjeli, a kasni i isplata plaća zaposlenima.

Nacionalna agencija za civilno zrakoplovstvo nedavno je potvrdila da vodi postupak u kojemu će odlučiti hoće li Adria zadržati licencu koja joj omogućava operativne letove.

Slovenski mediji ovih dana pišu da kompanija od lani posluje s gubitkom i ima negativni kapital te da bi vlada u slučaju njenog stečaja bila spremna sufinancirati ponude koje bi omogućile da neki drugi prijevoznik zadrži zrakoplovne linije koje povezuju Ljubljanu s Bruxellesom, Frankfurtom, Prištinom, Skopjem te možda i nekim drugim odredištima.