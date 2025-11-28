analizirala fina

Lidl i Ina dominiraju među trgovcima i prerađivačima: Ovo su njihove neto dobiti

I.K./Hina

28.11.2025 u 10:46

Lidl
Lidl Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Najveću ukupnu neto dobit u 2024. godini ostvarili su poduzetnici iz trgovine i prerađivačke industrije, pri čemu kod trgovaca prednjači Lidl, a kod prerađivača Ina, pokazuju podaci Fine.

Prema Fininim podacima, 162.135 obveznika poreza na dobit bez financijskih institucija, u 2024. godini zapošljavalo je 1.063.315 radnika i ostvarilo ukupnu neto dobit od 9,9 milijardi eura.

Najveća neto dobit ostvarena je kod poduzetnika u trgovini na veliko i malo i iznosila je 2,3 milijarde eura.

Na drugom mjestu su poduzetnici iz prerađivačke industrije s 1,8 milijardi eura, a na trećem poduzetnici u stručnim znanstvenim i tehničkim djelatnostima s 1,1 milijardom eura neto dobiti.

Slijede poduzetnici u informacijama i komunikacijama s 886 milijuna eura te u građevinarstvu sa 775,8 milijuna eura neto dobiti.

Najuspješniji poduzetnik u djelatnosti trgovine na veliko i malo u 2024. godini bio je Lidl Hrvatska s dobiti od 59,9 milijuna eura. Lidl je to ostvario s 3.119 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.634 eura.

Na drugom mjestu je Konzum Plus s 10.173 zaposlenih i ostvarenom dobiti razdoblja u iznosu od 51,1 milijuna eura, a na trećem Pevex s 2.321 zaposlenih i 49,8 milijuna eura ostvarene dobiti. Prosječna obračunata neto plaća u Konzumu Plus bila je 930, a u Pevexu 1.118 eura.

Ina
Ina Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Ina prvak prerađivačke industrije  

U prerađivačkoj industriji najveću dobit u 2024. godini, u iznosu od 156 milijuna eura ostvarila je Ina, s 2.876 zaposlenih kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.839 eura.

Na drugom mjestu je Pliva s 2.926 zaposlenih, 131 milijunom eura dobiti i prosječnom plaćom od 1.997 eura, a na trećem Končar Distributivni i specijalni transformatori sa 792 zaposlenih, dobiti od 107 milijuna eura i prosječnom plaćom od 2.606 eura.

