Rekordne dividende iz javnih poduzeća slijevaju se u državni proračun: Evo tko je najviše uplatio

Prošloga tjedna Vlada je donijela odluku o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu. Provjerili smo koje će tvrtke dati najveći doprinos i koliko će se ukupno sliti u državni proračun

Prošla godina bila je iznimno uspješna za državna poduzeća. Većina ih je ojačala profitabilnost, a neka su, poput Hrvatske elektroprivrede (HEP), nakon razdoblja gubitaka opet ostvarila respektabilnu zaradu. Prema Vladinoj odluci, 21 trgovačko društvo u državnom vlasništvu uplatit će u proračun za 2025. godinu, uz određene iznimke, 60 posto čiste dobiti ostvarene u 2024. godini. Na listi je 20 trgovačkih društava u kojima država ima većinski paket dionica ili većinski udio te Ina, u kojoj je većinski vlasnik MOL, a Ministarstvo financija drži 44,8 posto dionica.

Iz HEP-a će najviše 'kapnuti' u državnu kasu Predstavnici države u nadzornim odborima spomenutih 20 društava trebaju poduzeti sve potrebne radnje da se dobit uplati izravno u državni proračun. Za Agenciju Alan i Hrvatsku lutriju vrijede posebni uvjeti uplate jer se sredstva koriste za namjenske svrhe. Hrvatska lutrija uplaćuje dividendu u visini 50 posto ostvarene dobiti, sukladno Zakonu o igrama na sreću, a Agencija Alan izdvaja 60 posto dobiti za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Prema našem izračunu, tvrtke s liste u proračun će uplatiti 292,3 milijuna eura, a najveći doprinos u punjenju državne kase ove godine dat će Hrvatska elektroprivreda. Nakon dvije godine gubitaka uzrokovanih prisilnim subvencioniranjem cijena električne energije i plina, HEP je lani ostvario dobit od 207 milijuna eura, od čega 60 posto mora uplatiti u državnu kasu.

Dramatičan pad dobiti Hrvatskih šuma Zanimljivo je to da je dio kompanija s liste i prije direktive Vlade održao skupštine i donio odluke o raspodjeli dobiti. Tako je Ina već u srpnju, na temelju skupštinske odluke iz lipnja, isplatila dividendu u iznosu od 120 milijuna eura (12 eura po dionici). Isplaćena dividenda čini 76,9 posto ostvarene dobiti, što čak premašuje iznos predviđen odlukom Vlade. Početkom kolovoza dividendu u visini 60 posto ostvarene dobiti (28,81 euro po dionici) isplatio je i Jadranski naftovod. Značajan rast dobiti, a time i doprinos uplati u državni proračun ostvarile su Državne nekretnine i Hrvatska pošta. Dobit Državnih nekretnina u 2024. godini skočila je 107 posto, na osam milijuna eura. Zarada pak Hrvatske pošte povećala se za 128 posto, na 30,9 milijuna eura, od čega će državi pripasti 18,5 milijuna eura. Osjetno manji doprinos nego prošle godine dat će Hrvatske šume zbog dramatičnog pada dobiti od 83,8 posto – na svega 1,4 milijuna eura.