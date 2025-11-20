UBLAŽAVANJE DEFICITA

Rekordne dividende iz javnih poduzeća slijevaju se u državni proračun: Evo tko je najviše uplatio

Zoran Korda

20.11.2025 u 12:17

Marko Primorac
Marko Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Prošloga tjedna Vlada je donijela odluku o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu. Provjerili smo koje će tvrtke dati najveći doprinos i koliko će se ukupno sliti u državni proračun

Prošla godina bila je iznimno uspješna za državna poduzeća. Većina ih je ojačala profitabilnost, a neka su, poput Hrvatske elektroprivrede (HEP), nakon razdoblja gubitaka opet ostvarila respektabilnu zaradu.

Prema Vladinoj odluci, 21 trgovačko društvo u državnom vlasništvu uplatit će u proračun za 2025. godinu, uz određene iznimke, 60 posto čiste dobiti ostvarene u 2024. godini.

Na listi je 20 trgovačkih društava u kojima država ima većinski paket dionica ili većinski udio te Ina, u kojoj je većinski vlasnik MOL, a Ministarstvo financija drži 44,8 posto dionica.

vezane vijesti

Iz HEP-a će najviše 'kapnuti' u državnu kasu

Predstavnici države u nadzornim odborima spomenutih 20 društava trebaju poduzeti sve potrebne radnje da se dobit uplati izravno u državni proračun.

Za Agenciju Alan i Hrvatsku lutriju vrijede posebni uvjeti uplate jer se sredstva koriste za namjenske svrhe. Hrvatska lutrija uplaćuje dividendu u visini 50 posto ostvarene dobiti, sukladno Zakonu o igrama na sreću, a Agencija Alan izdvaja 60 posto dobiti za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema našem izračunu, tvrtke s liste u proračun će uplatiti 292,3 milijuna eura, a najveći doprinos u punjenju državne kase ove godine dat će Hrvatska elektroprivreda. Nakon dvije godine gubitaka uzrokovanih prisilnim subvencioniranjem cijena električne energije i plina, HEP je lani ostvario dobit od 207 milijuna eura, od čega 60 posto mora uplatiti u državnu kasu.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

Dramatičan pad dobiti Hrvatskih šuma

Zanimljivo je to da je dio kompanija s liste i prije direktive Vlade održao skupštine i donio odluke o raspodjeli dobiti. Tako je Ina već u srpnju, na temelju skupštinske odluke iz lipnja, isplatila dividendu u iznosu od 120 milijuna eura (12 eura po dionici). Isplaćena dividenda čini 76,9 posto ostvarene dobiti, što čak premašuje iznos predviđen odlukom Vlade.

Početkom kolovoza dividendu u visini 60 posto ostvarene dobiti (28,81 euro po dionici) isplatio je i Jadranski naftovod.

Značajan rast dobiti, a time i doprinos uplati u državni proračun ostvarile su Državne nekretnine i Hrvatska pošta. Dobit Državnih nekretnina u 2024. godini skočila je 107 posto, na osam milijuna eura. Zarada pak Hrvatske pošte povećala se za 128 posto, na 30,9 milijuna eura, od čega će državi pripasti 18,5 milijuna eura.

Osjetno manji doprinos nego prošle godine dat će Hrvatske šume zbog dramatičnog pada dobiti od 83,8 posto – na svega 1,4 milijuna eura.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Guido Schiefer / Alamy / Profimedia

'Zlatna koka' HŽ-a

Na listi se našlo i nekoliko kompanija iz sustava HŽ-a sa simboličnom zaradom, a od njih država neće imati značajne koristi. Primjerice, zarada HŽ Infrastrukture iznosi 138 tisuća eura, od čega će proračunu pripasti nešto manje od 83 tisuće eura.

Među kompanijama iz sustava HŽ-a našla se i 'zlatna koka'. Riječ je o tvrtki HŽ Putnički prijevoz, a ona bilježi rast dobiti od čak 561 posto. Od zarade Putničkog prijevoza državna kasa postat će bogatija za 3,2 milijuna eura.

Da bi se što prije provela odluka Vlade, državne tvrtke s njezina popisa do 30. studenoga trebaju Ministarstvu financija dostaviti obavijest o svim planiranim te poduzetim radnjama i mjerama.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE KASNI

SVE KASNI

Veliki povratak europskih čipova? Jedno veliko 'ali' prijeti projektu u Dresdenu
REKORDNA POTRAŽNJA

REKORDNA POTRAŽNJA

Nvidia zasad 'smirila' Wall Street, no strah od pucanja AI balona je i dalje tu
vlasništvo u nisu

vlasništvo u nisu

Preokret u Srbiji, ministrica se izvanredno obratila: Rusi su pristali!

najpopularnije

Još vijesti