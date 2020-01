Šef sindikata u Ledu za tportal: Ako nam se ne objasni do kada i zašto će se dijeliti otkazi, idemo u štrajk!

Sindikalni vođe Leda, okupljeni u Nezavisni sindikat poduzeća LEDO i Sindikat PPDIV-a, objavili su na Staru godinu kako je radnicima te tvrtke u predbožićne dane objavljeno da se kreće u restrukturiranje te da su utvrđeni viškovi radnika. U sindikatu ne navode koliko bi ljudi trebalo biti otpušteno, već samo govore kako se boje da bi moglo doći do velikih 'valova otpuštanja'

Sindikate dodatno ljuti to da ih nitko nije zvao na sastanke na kojima bi se trebalo odlučiti o tome koja će se radna mjesta ukinuti, a posebno im smeta što je odluka o višku radnika objavljena pred sam Božić, čime se stvorila velika nervoza. Zna li se danas koliko će radnika dobiti otkaze i kakva će biti njihova sudbina, pitali smo Milenka Arapovića , šefa Nezavisnog sindikata Leda i predstavnika radnika u Nadzornom odboru te tvrtke.

Tko će doista dobiti otkaz u Ledu i koliko je viška radnika, zasad nitko ne otkriva, no poznato je da tvrtke članice Fortenove grupe muku muče s manjkom kvalitetne radne snage, pa i sam Ledo u ovim trenucima putem oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje traži 50 pomoćnih radnika u proizvodnji.

'Govori se i da će dio poslova preuzeti agencijski radnici. Drugim riječima, određeni broj ljudi se otpusti i zamijeni ih se ljudima iz agencija koji nisu kvalitetni kao naši ljudi. Tako se smanjuje trošak plaća u poslovnim knjigama, a plaće agencijskih radnika knjiže se kao investicija pa je to, narodski rečeno, prelijevanje iz šupljeg u prazno.'

' Gura se priča da će radnicima koji ostanu raditi u Ledu biti bolje , a predstavljen nam je plan Fortenove prema kojem se velike uštede očekuju na plaćama zaposlenima i poslovnim procesima, no planira se i rast prihoda poboljšanjem produktivnosti', dodaje sugovornik i kaže kako misli da bi rezovi mogli zadesiti i neke druge kompanije iz sastava Fortenove:

On nam ponavlja da je ljudima pred sam Božić rečeno da se kreće u restrukturiranje, čime su i radnici i stručne službe u Ledu dovedeni pred gotov čin: 'Naše stručne službe nisu znale ništa o otkazima te obavijesti stižu iz vanjskog odvjetničkog ureda, a ne naše pravne službe. Da je netko koristio našu pravnu službu, znao bi da ne može dati otkaz sindikalnom povjereniku i ženama starijim od 55 godina jer će uslijediti tužbe', kaže nam Arapović.

Zaključuje kako radnici Leda ne znaju sprema li se kompanija možda za prodaju: 'Nas može kupiti neka velika kompanija, poput Unilevera. Njima naši radnici ne trebaju, oni hoće samo naše tržište. Ogorčeni smo i ako se ovakvo ponašanje nastavi, idemo u štrajk . Netko nam mora reći do kada, kako i zašto će se dijeliti otkazi jer mi se čini da je ovo samo opipavanje pred veći val otkaza, a mi već danas ne znamo kako ćemo raditi kad nam fali ljudi.'

'Ove godine imali smo slabiji rezultat, i to isključivo zbog Uprave i njihovih poteza, ali smo opet imali 200 milijuna kuna operativne dobiti, što je najbolji rezultat u cijeloj grupi. Nedostaje nam radnika, a predlaže se i dulji radni tjedan od 60 radnih sati. Netko mora zaustaviti samovolju naših vlasnika koji to guraju.'

'Stigle su naredbe direktorima sektora da se otpusti određeni broj ljudi, poput vozača i skladištara, pa će ih se od 1. travnja ponovno zaposliti. Pa tko će sjediti kod kuće do 1. travnja i od čega će živjeti', kaže nam Arapović i podsjeća da Ledo istovremeno ima problema s manjkom radne snage:

Pitali smo Fortenovu kakvi su točno planovi za restrukturiranje, koliko će radnika biti otpušteno i kako pravdaju otkaze kada na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje istovremeno traže 50 radnika, i to zbog 'povećanog obujma posla', no do zaključenja teksta nismo primili odgovor.

Međutim u utorak rekli su kako su u ovom trenutku u Ledu pregovori o novom Kolektivnom ugovoru te da je sama kompanija u skladu sa Zakonom o radu provela savjetovanje s Radničkim vijećem te priprema izmjene organizacije i sistematizaciju radnih mjesta, pa priopćenje sindikata promatraju u tome svjetlu.