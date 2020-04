Premijer Andrej Plenković i češki premijer Andrej Babiš u petak su razgovarali o modelu dolaska čeških turista na Jadran. Ministar turizma Gari Cappelli je izjavio da se u utorak sastaju radna grupa Ministarstva turizma i češki predstavnici, koji će, prolazeći točku po točku, vidjeti što je sve potrebno učiniti

'Nakon toga ide operativni dio rješavanja. Nije to jedina inicijativa, sljedeći tjedan imat ćemo ih još. Partneri žele doći u Hrvatsku, u narednih desetak dana ima ćemo ih još. Sav turistički dio ćemo obaviti, operativno pripremiti, sve druge detalje dogovorit ćemo s timovima epidemiologa. Dio Čeha će htjeti ići u kampove, dio u privatni smještaj, a dio u hotele', rekao je Cappelli za N1 televiziju .

'Rasporedili smo to na tri-četiri faze. Realni smo, znamo da to ne može ići preko noći. Česi znaju da sjajno kontroliramo situaciju. To što radimo sjajno će se pretakati na turizam', ističe Cappelli.

Što s domaćim gostima? 'Pokrenuli smo posebnu akciju prije ovog događanja - imali smo pripremljenu akciju "Tjedan odmora vrijedan", gdje bi nudili 50 posto popusta. Sad nismo to mogli realizirati. CRO kartica se tiska u sljedećih mjesec dana. U šestom mjesecu možemo startati s upotrebom. Radi se o ugostiteljskim uslugama, uslugama smještaja i agencijskim uslugama. Vrijednost je 2.500 kuna, neoporezivih poslodavcu"' kazao je ministar.