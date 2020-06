Prosvjedi u SAD-u uspješno porinuli popularni TikTok u političke vode

TikTok broji 800 milijuna aktivnih korisnika u 155 zemalja na 75 jezika. Ova platforma za dijeljenje kratkih videosadržaja doživjela je munjevit uspon u doba kućne izolacije zbog suzbijanja pandemije, što dokazuje rekordnih 315 milijuna preuzimanja u prvom tromjesečju 2020. Njezin uspon u SAD-u nastavlja se tijekom masovnih demonstracija zbog rasnog i društvenog jaza. Medij generacije Z, u kojemu svatko može preko noći iz svoje dnevne sobe postati celebrity, sve se više pretvara u glasnika političkih poruka

Charli D'Amelio nije bilo tko. Doduše, prije nepunu godinu za nju je malo tko čuo, ali - zahvaljujući platformi za dijeljenje videosadržaja koji anonimce preko noći pretvara u planetarne zvijezde - The New York Times ju je početkom lipnja proglasio 'kraljicom TikToka'. Dokazi njezina kraljevanja doista fasciniraju: cura ima 60 milijuna sljedbenika , najviše na svijetu, 2,5 milijardi lajkova i više od 1000 videozapisa , što znači da svaki njezin glas i pokret putuju vrlo daleko.

Onoliko daleko koliko TikTok trenutno broji aktivnih korisnika, a njih je 800 milijuna u 155 zemalja te na 75 jezika, s globalnim uredima od New Yorka i Berlina do Seula i Tokija, od Rusije do Turske. Na toj platformi godišnje se pojavljuje više od milijun videozapisa. U samo godinu i pol broj korisnika u SAD-u narastao je pet i pol puta, nadmašivši Googleov YouTube i Facebookov Instagram. Ono što je 2016. u Kini počelo kao zabava generacije Z (41 posto korisnika ima od 16 do 24 godine) sve se više počinje koristiti kao medij za društvene i političke poruke. TikTok postaje ‘tiktoksičan’, komentiraju neki njegovo politiziranje.