Trump povećava carine na čelik i aluminij: Na popisu više od 400 proizvoda - od kozmetike do aparata

Ministarstvo je objavilo da se na popis "derivata" proizvoda od čelika i aluminija obuhvaćenih sektorskim carinama dodaje 407 kategorija proizvoda, s time da se na sadržaj čelika i aluminija u tim proizvodima primjenjuje carina od 50 posto, a na preostali sadržaj državna stopa.

Financijski analitičari tvrtke Evercore ISI u istraživačkoj bilješci naveli su da se mjera odnosi na više od 400 proizvoda, čiji je uvoz prošle godine iznosio preko 200 milijardi dolara, te se procjenjuje da će povećati ukupnu efektivnu carinsku stopu za oko jedan postotni bod.

Ministarstvo je novim tarifama obuhvatilo i uvozne dijelove za ispušne sustave automobila, električni čelik potreban za proizvodnju električnih vozila, komponente za autobuse i klima-uređaje, kao i kućanske aparate poput hladnjaka, zamrzivača i sušilica.