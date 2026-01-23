MALOPRODAJNI DIV

Poznati njemački lanac supermarketa ukida stotine radnih mjesta

I.H./Hina

23.01.2026 u 14:27

Aldi, Njemačka
Aldi, Njemačka Izvor: EPA / Autor: SASCHA STEINBACH
Bionic
Reading

Njemački lanac supermarketa Aldi potvrdio je u petak da planira u idućim godinama ukinuti stotine radnih mjesta u sjedištu nedaleko Düsseldorfa

Uprava nije u odgovoru na upit novinske agencije dpa precizirala koliko bi točno radnih mjesta trebalo biti ugašeno ni u kojem dijelu poslovanja. Specijalizirani portal "Lebensmittel Zeitung" izvijestio je da Aldi Süd planira ugasiti do 500 radnih mjesta u računovodstvu, ljudskim resursima i u nabavi.

vezane vijesti

Aldijevo poslovanje podijeljeno je u Njemačkoj na Aldi Süd (jug) i na Aldi Nord (sjever) otkako su braća Aldi, Karl i Theo Albrecht osnovali dvije odvojene tvrtke 1961. godine, podsjeća novinska agencija dpa.

Aldi Süd posluje na zapadu i jugu Njemačke, a Aldi Nord upravlja supermarketima na sjeveru i istoku. Uprava nije navela konkretne razloge otkaza, rekavši tek da je kompanija oduvijek težila pojednostavljenju procesa i da ih nastavlja razvijati.

Aldi Süd trenutno u sjedištu u gradu Mühlheimu na rijeci Ruhr zapošljava 2.000 radnika.

Maloprodajni div ima u Njemačkoj oko 2000 supermarketa koji zapošljavaju ukupno 50.000 radnika i spada među najveće prodavače hrane na malo u najvećem europskom gospodarstvu.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
bilanca hzmo-a

bilanca hzmo-a

Za mirovine u Hrvatskoj više od 10 milijardi eura: Svota će se samo povećavati
jedan cent

jedan cent

Otkrivena jednostavna metoda štednje: Novac će se skupljati, a džepovi ostati puni
od 2028. godine

od 2028. godine

Stiže novi udar! Hrvatska će biti među najpogođenijima: Evo za koliko će grijanje biti skuplje

najpopularnije

Još vijesti