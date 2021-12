Powell iznenadio tržišta i izazvao dodatne strahove oko inflacije

Ovaj tjedan Fedov guverner Jerome Powell imao je polugodišnji izvještaj pred američkim Senatom, u kojem je rekao kako je vrijeme da se prestane govoriti da je inflacija prolazna te da će njihov program otkupljivanja obveznica završiti ranije nego što se to očekivalo

Prošli tjedan američki predsjednik Joe Biden odlučio je nominirati trenutnog guvernera američke centralne banke za novi mandat i tako završio sa špekulacijama da bi Powell mogao biti zamijenjen Lael Brainard, kolegicom koja zastupa politiku niskih kamatnih stopa. Nedugo nakon objave da će nastaviti mandat guverner je malo promijenio svoju retoriku jer je u spomenutom izvještaju rekao da bismo trebali doslovno umiroviti izraz tranzitorna kada se govori o inflaciji iako je on sam govorio da je inflacija prolazna i ponavljao to više od šest mjeseci.

Powell je prvo u ponedjeljak rekao da novi valovi koronavirusa djeluju inflatorno zato što smanjuju ukupan broj radne snage, što dovodi do povećanja problematike u lancima opskrbe zbog nedovoljnog broja radnika te mogućeg povećanja plaća. Međutim veće iznenađenje došlo je u utorak, kada je guverner centralne banke odlučio da inflaciju više neće nazivati prolaznom te najavio da po njemu ima smisla završiti program kupnje obveznica nekoliko mjeseci ranije nego što je to Fed najavio prije samo mjesec dana. Naime na Fedovom zadnjem sastanku, na kojem se odlučuje o monetarnoj politici, odlučeno je da će se mjesečni iznos obveznica koje kupuje smanjiti za 15 milijardi dolara u studenom i prosincu, što sada znači da će od siječnja 2022. iznos biti smanjen za 20 milijardi dolara ili čak i više. To bi značilo da će program kupnje obveznica završiti najkasnije u svibnju 2022.