Postupno se ukidaju subvencije za energiju? 'Možda pomažemo onima kojima to ne treba'

Prošle jeseni su cijene struje porasle za 10 posto u šest mjeseci, a moguće je da bi se, sukladno kretanjima na tržištu i analizama Ministarstva gospodarstva, opterećenje za dio građana i poduzetnika, moglo još povećati. Uz to, planira se i registrom stanovništva ciljano subvencionirati najpotrebitijih

Sudeći po nedavnim izjavama ministara financija i gospodarstva, Vlada pomalo kreće s ukidanjem subvencija za energiju, koje su dosad obuhvaćale građane, male i srednje poduzetnike. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da su u tijeku detaljne analize 'vezane za nastavak ili ukidanje tih mjera', dok je njegov kolega iz resora financija, Marko Primorac, rekao da je cilj 'izlaziti iz subvencija energenata', ali 'blago i postupno'. Šušnjar nije propustio podsjetiti da je Vlada prije nešto više od mjesec dana prestala regulirati cijene goriva, ustvrdivši da se pritom 'ništa epohalno, to jest negativno, nije dogodilo'. Dodao je da Hrvatska i dalje ima 'najjeftinije gorivo u okruženju, pogotovo među zemljama EU-a'.

Izračuni i analize Istaknuo je da će Vlada voditi računa o gospodarstvu i građanima, napose najugroženijima. Uz to, radi se na registru stanovništva koji bi, kad bude gotov, omogućio ciljanu pomoć najpotrebitijima, piše Poslovni dnevnik. Šušnjar je, naime, priznao da trenutnim mjerama 'možda pomažemo i onima kojima to ne treba', ali da se pritom ne bi trebala raditi diskriminacija. Primorac je, pak, nadodao da će registar biti u funkciji od sredine sljedeće godine, a da bi se izračunima i analizama Ministarstva gospodarstva trebala pozabaviti i Vlada, nakon čega će donijeti adekvatne odluke, koje, po svemu sudeći, znače i kraj nekih mjera. Vlada je zahvaljujući tim mjerama u protekle tri godine uspjela zadržati niske cijene energije, čime je zapravo 'provukla' društvo i gospodarstvo kroz krizu bez većih posljedica. Tako je i prije donošenja sedmog paketa mjera saslušala važne aktere i njihove prijedloge.